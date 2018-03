Li Keqiang esquece “Macau governado pelas suas gentes”

O princípio “Macau governado pelas suas gentes” ficou de fora da abertura da Assembleia Popular Nacional (APN). Para o deputado pró-democrata Sulu Sou, é um sinal de como na prática os residentes estão ainda muito longe de ter esse direito, devido à ausência de sufrágio universal.

Vitor Quintã

Num corte com a tradição, o discurso com que o primeiro-ministro chinês Li Keqiang abriu ontem a APN não tinha qualquer referência ao princípio “Macau governado pelas suas gentes”. O presidente da Assembleia Legislativa de Macau, Ho Iat Seng, desvalorizou a questão, mas o deputado pró-democrata Sulu Sou disse ao PONTO FINAL que a omissão apenas reflecte a falta de sufrágio universal.

Na APN do ano passado, Li Keqiang tinha sublinhado o sucesso do princípio “Um País, Dois Sistemas”, segundo o qual “Macau é governado pelas suas gentes e ambas as regiões [Macau e Hong Kong] gozam de um elevado grau de autonomia”. Mas no discurso de ontem, o primeiro-ministro deixou cair esta frase, que incorpora, aliás, linguagem semelhante à existente na própria Lei Básica da RAEM.

Para o presidente da Assembleia Legislativa, não vale a pena fazer uma tempestade num copo de água. “Esta é uma política nacional e não precisa de ser repetida em todos os relatórios”, disse Ho Iat Seng ontem à tarde, após o discurso, segundo o canal chinês da Rádio Macau. No entanto, a verdade é que o princípio “Macau governado pelas suas gentes” e a referência ao “elevado grau de autonomia” da região tinham sido de facto repetidos em todas as aberturas da APN.

Sulu Sou discorda da posição de Ho Iat Seng: “Estas políticas nacionais são muito importantes e têm de ser reiteradas”. O deputado pró-democrata acrescenta, porém, que “só palavras não chegam, mais importante é realmente a prática”. E na prática, defende o activista, a cidade continua longe de ser governada pelas suas gentes. O pior exemplo, diz ele, é o facto de “os residentes de Macau não poderem eleger o seu próprio Chefe do Executivo”.

“Alucinação” sem provas

Não há sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, que é escolhido por um colégio eleitoral composto por 400 pessoas, elas próprias eleitas não pela população mas por associações locais. Além disso, apenas 14 dos 33 deputados à Assembleia Legislativa são eleitos de forma directa pelos residentes.

Sulu Sou rejeitou também comentários feitos no domingo pelo subdirector do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, que avisou que “há forças externas a tentar fazer com que esta ideia de independência de Hong Kong alastre a Macau”. “Não podemos relaxar, temos de estar sempre atentos e cortar o mal pela raiz”, sublinhou Chen Sixi.

“Isso é só uma alucinação deles, na realidade não está a acontecer nada disso”, respondeu o vice-presidente da Associação Novo Macau. Sulu Sou desafiou mesmo o responsável do Gabinete de Ligação a “revelar provas” de que o activismo político em Macau é resultado de interferência estrangeira. “Eu também tenho curiosidade em saber”, diz o deputado.

Chen Sixi não deu mais detalhes sobre a identidade destas alegadas forças externas. O PONTO FINAL pediu mais informações ao Gabinete de Ligação mas não recebeu qualquer resposta. Mas durante a campanha para as eleições legislativas, no ano passado, Sulu Sou foi apelidado pelo jornal estatal chinês Global Times de “radical” e “defensor da independência de Macau”. Ainda assim, o deputado diz não ter a certeza se era ele o alvo dos comentários de Chen Sixi.