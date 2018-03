Escritora e pintora sino-francesa é a última confirmação do Rota das Letras

O Festival Literário de Macau – Rota das letras anunciou ontem que a escritora e pintora sino-francesa Shan Sa é a última confirmação da sétima edição do evento. A autora nasceu em Pequim e em 1990 mudou-se para Paris para prosseguir os seus estudos. Sete anos depois lançou o seu primeiro romance em francês, “A Porta da Paz Celeste”, obra que recebeu o Prémio Goncourt para Primeiro Romance. Em Macau, Shan Sa vai falar sobre o seu livro “A Jogadora de Go”, vencedor do Prémio Goncourt des Lycéens, e participará numa sessão sobre artes plásticas e literatura com a escritora, tradutora e consultora de arte Joy Chaung.

A sétima edição do Festival Literário de Macau arranca este sábado. Uma das primeiras sessões irá juntar no Edifício do Antigo Tribunal os poetas Yu Jian e Han Dong que vão discutir sobre o tema “A poesia como modo de vida”. As escritoras Lenora Chu, Lijia Zhang e Leslie T. Chang dão corpo à sessão “A China vista de dentro e de fora”, no dia 17 de Março. No dia seguinte, o historiador e ensaísta português Rui Cardoso Martins falará sobre a “Europa ao Espelho”.

No dia 15 de Março, o escritor Peter Hessler e o jornalista Victor Mallet partilham uma sessão intitulada “Dois livros, dois rios: o Yangtze e o Ganges”, também no Edifício do Antigo Tribunal. Hessler é o autor de “River Town: Two Years on the Yangtze”, obra que escreveu com base nos dois anos em que viveu na cidade chinesa de Fuling. Mallet é o editor para a Ásia do Financial Times e publicou, em 2017, o seu último livro, “Ganges, River of Life, River of Death: The Ganges and Future”. C.V.N.