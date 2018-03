Cadastro acusado de negligência no aterro ilegal em Hac Sá

Agnes Lam acusa a Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC) de negligência no caso do aterro ilegal na Povoação de Hac Sá. A deputada exige também explicações sobre o que correu mal no sistema de monitorização por satélite e notificação sobre alterações no terreno.

Vítor Quintã

A DSCC tem de explicar aos residentes porque demorou três anos a descobrir um aterro ilegal construído na Povoação de Hac Sá, defendeu ontem Agnes Lam. Numa interpelação escrita enviada ao Governo, a deputada lembrou que a DSCC tem um sistema de monitorização através de imagens de satélite que deveria há muito ter dado o alerta.

Na semana passada as autoridades admitiram que um lago situado na Povoação de Hac Sá tinha sido ilegalmente aterrado. A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) confessou mesmo que os construtores ignoraram ordens emitidas entre os dias 22 e 24 de Janeiro para suspender as obras, tendo pelo contrário acelerado os trabalhos.

Mas Agnes Lam acredita que não é só a DSSOPT que tem explicações a dar à população. Numa interpelação escrita, ela relembra que uma das missões da DSCC é compilar fotos de satélite de Macau – tiradas a cada seis meses – para confirmar se houve alterações no terreno e se essas alterações foram autorizadas. Se não for o caso, então a DSSOPT deveria ter sido notificada para intervir. No entanto, lamenta a deputada, foram cidadãos e defensores do ambiente a denunciar a situação.

Este caso não é único, acrescenta Agnes Lam. Uma zona situada entre a praia de Hac Sá e a estátua de A-Má, que costumava ser um espaço de vegetação, foi ocupada por materiais e equipamento de construção. Desde Outubro de 2015 que a DSCC já tinha acesso a fotos que mostravam esta alegada ocupação ilegal, sublinha a deputada, mas nada fez.

Tanto a DSCC como a DSSOPT prometem investigar o caso e mais tarde tornar públicas as conclusões. Mas Agnes Lam vai mais longe e pede transparência no que toca ao trabalho das duas direcções. “É sem dúvida necessário que expliquem os métodos de monitorização dos terrenos e o mecanismo de notificação”, defende.

Suspeitas redobradas

A DSCC é um dos mais discretos serviços públicos, mas esta é a segunda vez em menos de um mês que se vê na ribalta, pelos piores motivos. Há menos de um mês, o Comissariado Contra a Corrupção criticou a Direcção por não ter feito o suficiente para detectar uma alegada fraude na demarcação, em 1994, de um terreno no Alto de Coloane.

Isso permitiu a alegados herdeiros reclamar a posse de um terreno com 56.592 metros quadrados, que afinal tinha apenas “umas centenas de metros quadrados” e situava-se na vila de Coloane. André Cheong sublinhou que o primeiro pedido mencionava um terreno ainda maior, com 111.848 metros quadrados. “Como foi possível uma diferença tão vasta? Era logo ali um indício de ilegalidade. Isto quase parece alguém no mercado a regatear o preço de legumes”, disse o comissário a 7 de Fevereiro.

A DSCC acabou por aceitar à terceira o pedido de demarcação, graças a uma certidão passada pela Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) ao advogado dos alegados herdeiros do terreno. “Muito estranho o advogado conseguir esta declaração”, admitiu o comissário, que acusou ainda a DSCC de “desviar as suas responsabilidades” ao aceitar “uma declaração não-comprovativa” da DSF.

Na altura André Cheong admitiu que poderão ter sido cometidos crimes na demarcação do terreno. Embora tenha relembrado que qualquer possível crime poderá já ter prescrito, acrescentou que “a prescrição não é rígida, há excepções que suspendem ou interrompem a contagem do tempo”.