Autorizado alargamento do horário das obras no terminal das Portas do Cerco

O Chefe do Executivo autorizou que as obras da Empreitada de melhoramento das zonas de espera de passageiros e de circulação rodoviária do Centro Rodoviário Subterrâneo das Portas do Cerco decorram durante um período diário mais alargado. Chui Sai On permite excepções aos limites previstos pela Lei de prevenção e controlo do ruído até ao dia 10 de Novembro deste ano.

“Considerando a necessidade urgente de garantir a circulação rodoviária no Centro Rodoviário Subterrâneo das Portas do Cerco, bem como a prestação de serviços aos residentes de Macau, torna-se necessário garantir a conclusão atempada da obra”, refere o despacho publicado ontem em Boletim Oficial.

O balancete autoriza o empreiteiro a executar as obras que se situam “ao nível do rés-do-chão da Praça das Portas do Cerco e no terminal dos autocarros subterrâneo”, nos seguintes períodos entre as 8 e as 22 horas, nos domingos e feriados, até 10 de Novembro de 2018; e entre as 20 e as 22 horas, nos restantes dias da semana, até 10 de Novembro de 2018. O despacho justifica a excepção aos limites impostos com o disposto na Lei de prevenção e controlo do ruído ambiental que indica que existem “casos excepcionais de interesse público”. J.F.