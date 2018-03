Sporting derrota Ka I em jogo frenético

O Sporting de Macau venceu ontem o Ka I, por 3-2, numa partida que tinha em disputa a segunda posição da classificação. Os “leões” partilham agora o segundo lugar com o CPK, que derrotou o Monte Carlo, por 4-2. O Benfica “passeou” nesta jornada, goleando a equipa da Alfândega por 9-0.

Pedro André Santos

O desafio entre o Sporting de Macau e o Ka I era o prato forte desta sexta jornada da Liga de Elite e não defraudou as expectativas. À partida para esta ronda, os dois emblemas partilhavam o segundo lugar da tabela, juntamente com o CPK, atrás apenas do líder Benfica, que continua a somar por vitórias os jogos disputados.

Felipe Ritchie, do lado do Sporting, e William Gomes, por parte do Ka I, estiveram em evidência nesta partida ao marcarem dois golos cada, mas foram os “leões” a levar a melhor fruto de um terceiro golo por parte de Sangaranka Cissé.

“Foi uma vitória sofrida contra uma equipa que tem muito valor e complicou bastante durante o jogo, deu uma réplica forte ao Sporting. O Sporting fez aquilo que lhe competia, temos vindo a trabalhar, chegámos a este jogo com a expectativa de o vencer, e vencemos”, disse Nuno Capela ao PONTO FINAL. Questionado sobre o progresso da formação leonina ao longo do campeonato, o treinador do Sporting de Macau referiu que os objectivos para já passam por ver a equipa crescer e que os jogadores se entendam e conheçam melhor. “A partir daí tudo pode acontecer”, sublinhou.

Um dos reforços que tem estado em destaque e que ontem voltou a ser uma dor de cabeça para a equipa adversária é Prince Aggreh. Em declarações ao PONTO FINAL, o avançado africano destacou a qualidade do adversário, mas não tem dúvidas que o resultado se adequou ao que se passou em campo. “Precisávamos desta vitória para conseguir manter a segunda posição, sabíamos que não era um jogo fácil mas acho que jogámos melhor e tivemos mais oportunidades, por isso foi uma vitória justa”, referiu.

Do lado do Ka I, o treinador Josecler lamentou sobretudo a falta de “vontade e determinação” dos seus jogadores. “Nós trabalhamos mas falta apetite e vontade de ganhar o jogo. Os meus jogadores têm que ter capacidade para ganhar um jogo desses”, sublinhou.

Apesar da derrota, o técnico brasileiro recusa deitar a toalha ao chão, considerando que o interregno na Liga de Elite será benéfica para o plantel. “Eu não vou desistir, o Ka I não vai desistir, como o Sporting ganhou hoje nós também podemos ganhar na próxima”, concluiu Josecler.

Nos outros desafios da jornada, o Benfica de Macau não sentiu quaisquer dificuldades para derrotar a equipa da Alfândega, tendo a partida terminado com 9-0 a favor dos encarnados. O desafio serviu também para o treinador Bernardo Tavares rodar alguns jogadores, tendo em conta o compromisso da próxima quarta-feira a contar para a primeira jornada da fase de grupos da AFC Cup.

Destaque ainda nesta ronda para o triunfo do CPK frente ao Monte Carlo, por 4-2, enquanto que o Ching Fung voltou às vitórias, depois da pesada derrota ante as “águias”, derrotando o Hang Sai por 1-0. Por fim, a formação da Polícia venceu o Lai Chi, por 3-2.

Consulado e Casa de Portugal vencem na segunda divisão

As equipas de matriz portuguesa venceram ambas naquela que foi a terceira jornada da segunda divisão de futebol. A formação capitaneada por Vítor Sereno venceu o Lun Lok, por 4-0, somando os primeiros pontos nesta temporada, enquanto que a equipa liderada por Pelé derrotou o Chuac Lun, por 1-0, somando a segunda vitória do campeonato.