“Quando temos os olhos abertos, acabamos por ser influenciados por tudo aquilo de que gostamos”

O advogado e fotógrafo João Miguel Barros vai trazer ao Festival Literário de Macau – Rota das Letras duas imagens que integram a mostra “Photo-Metragens”, agora em exibição no Museu Berardo, em Lisboa. Em conversa com o PONTO FINAL, o fotógrafo conta o percurso que o levou, em menos de um ano, da Creative Macau, onde apresentou a primeira exposição individual, em 2017, para o museu de arte moderna e contemporânea de Joe Berardo. O artista descreve o processo como “um dos seus maiores desafios enquanto fotógrafo”.

Cláudia Aranda

A estética da fotografia a preto e branco de João Miguel Barros é levada ao limite da quase ausência de pigmento nas duas imagens que o advogado e fotógrafo vai agora trazer ao território, organizadas no capítulo “Ponte Mágica”, que integra a exposição “Photo-Metragens”, que está a decorrer no Museu Coleção Berardo, em Lisboa. As imagens de grande escala da ponte Governador Nobre de Carvalho vão poder ser vistas numa mostra temática que acompanha a conferência “Rivercities Crossing Borders: History& Strategies”, sobre a evolução da cidade de Macau e a sua relação com o Rio das Pérolas, integrada no Festival Literário de Macau – Rota das Letras, que arranca a 10 de Março. As duas imagens “vivem da grande intensidade de brancos, praticamente o preto não existe, há apenas uma gama de cinzentos muito ténue. Portanto, é a partir deste jogo, entre brancos e negros, tentando tirar partido das muitas gradações de cinzento, que eu tento que as minhas fotografias possam evoluir”, explica o fotógrafo João Miguel Barros em conversa com o PONTO FINAL, a propósito do seu trabalho, agora em exposição no Museu Berardo, até Junho.

Sobre esta série de imagens da ponte inaugurada em 1974 escreve João Miguel Barros no texto que acompanha as fotografias: “Naquele dia caía na cidade uma neblina branca que escondia as margens do rio de todos os olhares”. O resultado é “quase um fundo branco, a fotografia é praticamente uma película branca”, explica o fotógrafo. Há um texto da autoria do advogado para cada uma das 14 histórias que constroem a mostra com 127 imagens de grande formato distribuídas por uma extensa área de exposição no Museu Berardo. Um dos capítulos inclui um trabalho de vídeo. “São catorze exercícios assentes numa certa vagabundagem do olhar, mas, também, da escrita ficcionada a partir do real”, escreve o autor no texto de apresentação da exposição.

Antes de começar a mostrar trabalho, o autor dedicou-se a estudar a fotografia na China e no Japão e admite alguma influência desses movimentos. “Tenho visto muita fotografia, não só fotografia chinesa e japonesa. Mas, reconheço que possa haver influência mais da fotografia japonesa do que da fotografia chinesa, a fotografia japonesa tem um lastro de liberdade muito superior àquela que existe na China”, explica. Mas, “quando temos os olhos abertos, acabamos por ser influenciados por tudo aquilo de que gostamos. Esse é um bocadinho o meu caso, não sou propriamente um espírito fechado, mas a fotografia japonesa, sim, tem influenciado um pouco a minha estética, nos pretos e brancos, talvez não tão intensos como os meus pretos, mas nas temáticas”, admite.

A relevância das banalidades

É sobretudo a vontade de fixar “as pequenas banalidades da vida” que move o artista. “Quero que as fotografias também tenham algum sentido, ou seja é dar significado às pequenas insignificâncias das coisas. É um lugar comum dizer ‘olhamos muito e vemos pouco’. Mas é rigorosamente verdade, porque nós, nas vidas apressadas que temos, passa tudo tão depressa à nossa frente que, muitas vezes, perdemos a capacidade de fixar pequeninas situações, movimentos, que podem ser relevantes”, explica.

O autor prossegue justificando que, muitas vezes, as suas fotografias “vão nesse sentido”. No projecto “Photo-Metragens”, “muitos dos capítulos começam do nada”. Por exemplo, “Precipício”, “nasceu de uma experiência que fiz em que há alguém que está num ‘slide’ e comecei a fazer fotografias de baixo para cima, a uma hora determinada do dia, para tentar captar o corpo em contra-luz. Acabou por dar uma sequência que resulta ali muito bem, que é a do movimento do corpo a tentar equilibrar-se na corda”.

Em relação à estética, esta “é importante como conceito e como moldura daquilo que nós queremos fazer”, prossegue. “Quando estamos a falar de uma estética de fotografia estamos a falar de aspectos formais e também em opções que, no meu caso, passam assumidamente pela fotografia a preto e branco. Mas, a forma de impressão das fotografias permitiu-me alcançar um objectivo que eu queria muito, que era que o preto fosse verdadeiramente preto. Diz que o preto é a ausência de cor, provavelmente é. Mas, no caso das fotografias que eu tenho no Museu Berardo, o preto tem uma intensidade de tal ordem que entra pelos olhos a dentro”, acrescenta o artista.

Fotografia: João Miguel Barros Fotografia: João Miguel Barros

Da Creative Macau para o Museu Berardo

João Miguel Barros admite ter tido muita sorte em ter recebido um convite do Museu Berardo para ali fazer uma exposição, há menos de um ano. “É o sonho de muitos artistas e fotógrafos”. O resultado é uma exposição em que 80 por cento das 127 imagens expostas “são trabalhos novos”.

No currículo, o advogado e coleccionador visual de “insignificâncias” tinha uma única mostra individual, realizada na galeria da Creative Macau, no início de 2017, intitulada “Entre o Olhar e a Alucinação”, mais o livro de fotografia que resultou dessa mostra e o trabalho já realizado com o Museu Berardo enquanto curador da exposição do fotógrafo chinês da Magnum, Lu Nan.

“O espaço que me foi dado no Museu Berardo é bastante grande, tem um corredor de mais de 60 metros de comprimento e depois há oito espaços autónomos, para além de um grande ‘hall’”. O autor admite que “o espaço muito grande”, o “assustou um bocadinho”, “porque era preciso criar alguma coerência nos trabalhos que fossem apresentados”. “A exposição que lá está foi pensada para aquele espaço e houve uma evolução muito grande desde o momento em que me fizeram o convite, há cerca de 8 meses”. Seguiu-se “um processo de maturação e grandes aflições interiores”. “Fazer uma exposição ali é o objectivo de muito fotógrafos e artistas e eu tive essa felicidade de ter esse convite”, confessa o advogado.

À medida que o tempo foi passando, o autor e simultaneamente curador do projecto foi “ajustando as imagens, construindo soluções”. “A partir do Verão comecei a trabalhar de forma muito mais sistemática e a tentar criar um projecto”. “Fui pensando muito obsessivamente, um exercício muito solitário, meu, no conceito que pudesse ajustar-se àquilo que é muito politicamente correcto nas exposições de fotografia, que é ter um ‘story-telling’, uma história. Isto é fotografia-arte, não é fotografia documental, não é representação da realidade pura e dura, que são coisas completamente diferentes, mas é fotografia como forma de manifestação artística. Comecei a construir isto como sendo um dos maiores desafios da minha vida enquanto fotógrafo. Investi muito tempo a pensar e a construir as ideias, a tentar afinar uma certa estética da imagem, e acho que foi conseguido”.

O autor conta que o convite surgiu porque João Miguel Barros já conhecia os responsáveis artísticos do museu, assim como o coleccionador de arte e comendador José Berardo. “Ofereci o livro que publiquei na sequência da exposição em Macau, que foi muito bem recebido, não só pelo próprio comendador Berardo, mas, também, pela directora de arte do museu, directora e conservadora, Rita Lougares, e o director executivo do Museu, Pedro Bernardes, e foram os três que me convidaram, na sequência da apresentação do livro e de um portefólio que me pediram”. Entretanto, João Miguel Barros já tinha, também, trabalhado com o museu na curadoria de exposições de fotografia de artistas asiáticos.

A fotografia enquanto manifestação artística

Foi só em 2013 que o advogado João Miguel Barros decidiu cortar com o tipo de fotografia que fez no passado e abrir um novo ciclo dedicado à fotografia “enquanto manifestação artística com determinados conceitos estéticos associados”, explica. “Comecei a especializar o olhar, tenho visitado nos últimos anos feiras de fotografia, exposições, acabei por seguir um caminho que não era propriamente compatível com o tipo de fotografia muito mais turística ou casual que tinha feito no passado e, desde 2013, de uma forma mais assumida, comecei a fazer fotografia com um determinado objectivo, muito enquadrado em opções estéticas que tenho assumidas neste momento. Diria que a exposição que fiz no Creative Macau, há um ano, foi talvez o ponto de partida para um trabalho que quero que seja mais consistente para o futuro”, acrescenta.

A decisão seguiu-se à saída de João Miguel Barros enquanto chefe de gabinete da Ministra da Justiça portuguesa da altura, Paula Teixeira da Cruz. “Em 2013 saí do Ministério, demiti-me e voltei para Macau. Com a minha saída do Ministério, achei que era altura de reduzir a minha intervenção pública nas questões de justiça, dedicar-me mais ao meu escritório de Macau e assumir, de uma vez por todas, esta vontade grande que tinha de começar a ter alguma intervenção artística. Assumi que, onde poderia fazer algo de relevo, era a fotografia, porque era o campo artístico em que estava mais à vontade. Não sei pintar, gosto de escrever e, portanto, esta exposição mistura também o texto ficcionado com imagem. Faço fotografia há muitos anos e tenho vindo a aprofundar este conhecimento. Em 2013, comecei a pensar em estudar os movimentos de fotografia na China, no Japão, comecei pela curadoria”.

Neste contexto, João Miguel Barros começou a preparar um ciclo de fotografia chinesa em Portugal, do qual fez parte a retrospectiva do fotógrafo Lu Nan, inaugurada em Outubro de 2017, no Museu Berardo. Na semana passada, a 1 de Março, foi inaugurada uma outra exposição de fotografia de Yang Yankang, a primeira deste fotógrafo em Portugal, também com curadoria de João Miguel Barros, na galeria Fidelidade Chiado 8. A mostra inclui 40 imagens preto e branco recolhidas ao longo de dez anos e reflectem “a espiritualidade do artista no contexto do budismo tibetano”.

Foi a partir deste trabalho de curadoria que o artista começou a sentir que estava na altura de mostrar o seu próprio trabalho. “Quando fazemos fotografia não nos podemos esconder sempre atrás do trabalho dos outros, ainda que sejam muito meritórios certos projectos de curadoria como foi este de Lu Nan”, conclui.

Fotografia: João Miguel Barros Fotografia: João Miguel Barros

A minúcia do fotógrafo João Miguel Barros

Rita Lougares, conservadora do Museu Berardo e directora artística da exposição “Photo-Metragens”, de João Miguel Barros, nunca considerou ser um risco convidar o advogado e fotógrafo a realizar a exposição, apesar do seu curto portefólio artístico, afirmou ao PONTO FINAL. “É verdade que a obra de João Miguel Barros é pouco conhecida, é a primeira vez que ele expõe em Portugal. O João tinha publicado um livro que me ofereceu, ‘Between gaze and hallucination’ e, ao ver este livro, achei que as fotografias tinham imensa qualidade, ele tinha uma maneira diferente de ver as coisas, de olhar para as imagens, e achei que sim, que era uma aposta muito positiva e que ia ter bom resultado, como, aliás acho que está a ter da parte do público. Já trabalho em exposições e já vejo fotografia e arte há muitos anos e achei logo que ia resultar, portanto, para mim, nunca foi um risco”, afirmou a directora artística.

Rita Lougares não enquadra o trabalho de João Miguel Barros nos movimentos de fotografia de artistas portugueses. “O João Miguel Barros diz, com muita graça, que é 50 por cento chinês e 50 por cento português e, de facto, isso reflecte-se nas fotografias dele, aquela minúcia, aquela atenção ao pormenor não é muito habitual nos fotógrafos europeus, aquelas coisinhas pequenininhas são muito orientais, acho que ele é diferente e foi nessa diferença que nós quisemos apostar”, disse.

Daidō Moriyama no Museu Berardo, por João Miguel Barros

Na leitura da directora artística, a “exposição é um livro com 14 histórias diferentes que podem e devem ser vistas acompanhadas pelos textos do autor, que nos levam a viajar no mundo dele”. Mas, “se não tivéssemos esses textos também poderíamos ver a exposição de outra maneira, acho que a exposição tem essas duas leituras, com e sem os textos” afirmou.

Rita Lougares adiantou que João Miguel Barros está a trabalhar com o museu na curadoria de outra exposições, incluindo do fotógrafo Daidō Moriyama, “um artista japonês que nunca foi mostrado em Portugal, mas com grande exposição internacional”. A exposição no Museu Berardo está “absolutamente confirmada, já fizemos a carta-convite ao Moriyama e ele já aceitou”, assegurou. A exposição vai inaugurar em 2020. C.A.