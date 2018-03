Proposta de lei exclui eleições para novo órgão municipal

O futuro Instituto de Assuntos Municipais vai ser constituído sem recurso a eleições directas, anunciou na sexta-feira o Conselho Executivo, na apresentação da proposta de lei.

“Não podemos aceitar opiniões que violem a Lei Básica, a constituição do órgão municipal sem poder político tem que estar de acordo com a Lei Básica”, afirmou o director dos Serviços da Administração e Função Pública, no final da conferência de imprensa. Kou Peng Kuan respondia a perguntas dos jornalistas sobre o relatório final da consulta pública sobre a criação do órgão municipal sem poder político, que decorreu entre 25 de Outubro e 23 de Novembro, divulgado “online” na tarde de sexta-feira.

“Foram recebidas mais de 1.600 opiniões e cerca de metade refere-se à forma de constituição do órgão municipal sem poder político”, afirmou o responsável, sem esclarecer o número de opiniões contrárias à não eleição dos membros da entidade. De acordo com o relatório, “existem diferentes pontos de vista sobre a imperatividade da exclusão de eleição e a impossibilidade de manutenção do modelo eleitoral da assembleia municipal que existia em Macau no período da administração portuguesa”.

Algumas opiniões expressas durante a consulta pública consideraram que “a natureza ‘sem poder político’ não exclui a escolha dos membros do órgão municipal através de eleição e que ‘sem poder político’ não equivale a que não possa haver representantes eleitos pelos cidadãos”, pode ler-se no documento. “No relatório foram incluídas todas as opiniões da sociedade. É muito claro, a nossa proposta é manter a escolha [dos membros do órgão municipal] através de nomeação pelo Chefe do Executivo”, sublinhou Kou Peng Kuan.

A Lei Básica, sob o enquadramento “um país, dois sistemas”, prevê apenas um grau de Governo, mas indica que Macau pode dispor de órgãos municipais sem poder político, incumbidos pelo Executivo de servir a população, designadamente, nos domínios da cultura, recreio e salubridade pública, bem como dar pareceres de carácter consultivo.

A nova entidade vai substituir o actual Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), “mantendo basicamente as mesmas atribuições”, de acordo com a proposta do Executivo. A proposta de lei define a natureza, atribuições, competência e constituição dos órgãos, forma de escolha dos seus membros, mecanismo de fiscalização financeira e patrimonial do novo IAM.

O novo órgão municipal será constituído por dois conselhos, nomeados pela tutela do Chefe do Executivo, um de administração, com um máximo de oito membros, e um consultivo, com não mais de 25, de acordo com a proposta que deverá entrar em vigor a 1 de Janeiro de 2019.

Durante a administração portuguesa, terminada a 20 de Dezembro de 1999, Macau contava com duas autarquias que foram, entretanto, extintas pela administração chinesa, dando origem, posteriormente, ao IACM.

