Parlamento chinês com menos milionários, mas valor somado das fortunas aumentou

Um relatório de uma unidade de investigação com sede em Xangai indica que haverá menos milionários presentes na sessão anual do parlamento chinês, que hoje tem início, mas que o valor conjunto das fortunas aumentou face ao ano passado.

Os dados publicados na sexta-feira pelo Hurun surgem nas vésperas do arranque da sessão anual da Assembleia Nacional Popular (ANP), órgão máximo legislativo da China, com cerca de 3.000 delegados, e da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês (CPCPC), uma espécie de senado sem poderes legislativos, com 2.200 delegados. Considerada a Forbes chinesa, a Hurun Report Inc foi fundada em 1999 pelo contabilista britânico Rupert Hoogewerf, e publica anualmente uma lista dos mais ricos da China.

O relatório detalha que os dois órgãos reúnem, no conjunto, 152 delegados cujas fortunas individuais valem, pelo menos, dois mil milhões de yuan (mais de 25 milhões de euros). No ano passado, o número de delegados milionários fixou-se em 209. No entanto, a soma das fortunas dos delegados aumentou, de 3,5 mil milhões de yuan, em 2017, para 4,1 mil milhões de yuan, este ano.

Sob a liderança do Presidente chinês, Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês lançou a mais ampla e persistente campanha anti-corrupção de que há memória na China, que atingiu altos quadros do regime e empresários, suscitando receio entre a elite do país.

Esta semana, a publicação chinesa Caixin avançou que Ye Jianming, fundador e presidente do CEFC China Energy, que em Portugal quer comprar as seguradoras da Associação Mutualista Montepio e a Partex, petrolífera detida em 100% pela Fundação Calouste Gulbenkian, está “sob investigação” das autoridades.

No mês passado, as autoridades anunciaram que vão processar Wu Xiaohui, fundador da seguradora Anbang, que em Agosto de 2015 não conseguiu chegar a acordo com o Banco de Portugal para a compra do Novo Banco, por crimes económicos. Mas alguns dos homens e mulheres mais ricos da China constam entre os delegados da ANP e da CPCPC.

No topo da lista está Ma Huateng, presidente executivo do gigante chinês da Internet Tencent Holdings. O segundo mais rico é Li Shufu, presidente da fabricante de automóveis Geely, que no mês passado comprou 10% da alemã Daimler. O presidente do grupo Fosun, Guo Guangchang, que detém várias empresas em Portugal, e que consta entre os 25 mais ricos da China, tem assento na CPCPC. A fortuna pessoal de Guo Guangchang, 50 anos, subiu 40%, em 2017, face ao ano anterior, para 9.300 milhões de dólares (7.590 milhões de euros). Os delegados são escolhidos a cada cinco anos e a sessão que arranca hoje inaugura uma nova formação.

A entrada de novos delegados é uma das principais razões pelas alterações na lista, segundo Rupert Hoogewerf, que ressalvou que os delegados não têm os mesmos poderes de que em outros órgãos legislativos. “Seria errado compará-los a um congressista ou senador. Estas pessoas têm as suas próprias ocupações a tempo inteiro”, afirmou.

Agência Lusa