“O que eu pretendo é elevar o bambu a um estatuto de suporte artístico”

João Ó vai lançar, pelas 18 horas do próximo dia 17 de Março, o catálogo “Palácio da Memória”. O artista e arquitecto vai apresentar ainda, já a partir deste sábado e também no âmbito do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, a escultura “Modelo para Impossível Tulipa Negra”, executada pelos mestres de bambu de Macau.

Texto: Joana Figueira

Fotografia: Eduardo Martins

Quando se cruzou com “Da Amizade: Cem Máximas para um Príncipe Chinês”, João Ó percebeu que havia encontrado uma obra intemporal. O texto inédito, assinado por Matteo Ricci em 1595, que integra o catálogo “Palácio da Memória”, que vai lançar durante o Festival Literário de Macau – Rota das Letras, não foi a única referência que lhe serviu para concretizar o projecto homónimo mais abrangente. “Palácio da Memória”, apresentado inicialmente no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, reflecte sobre a figura e feitos do sacerdote e cientista Matteo Ricci, jesuíta italiano do século XVI que se estabeleceu, via Macau, na China continental, e que teve um papel determinante na dinâmica da relação intercultural entre as civilizações do Oriente e do Ocidente.

O projecto transporta-se agora para Macau não só com o lançamento do livro, que João Ó define como um ensaio visual que integra diferentes perspectivas sobre o impacto de Matteo Ricci nos dias de hoje em várias esferas culturais, mas também com uma das esculturas em bambu que expôs na capital portuguesa.

João Ó, nascido em Lisboa mas a viver e trabalhar em Macau, prepara-se para apresentar “Modelo para Impossível Tulipa Negra”, escultura giratória feita de ripas de bambu torcidas, executada pelos mestres de bambu de Macau. “Quis descontextualizar [o bambu] no sentido de levar um material que socialmente pertence à construção civil para o campo das artes”, disse o artista e arquitecto em entrevista ao PONTO FINAL, sobre a escolha do bambu para dar forma ao projecto “Palácio da Memória”.

Coloca Matteo Ricci como figura central das suas obras inseridas no projecto “Palácio da Memória”, que se apresentou, primeiro, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, e que traz esta semana ao Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Como se deu esta aproximação a Ricci?

João Ó: Eu fui convidado, em 2013, para expor no Museu de História Natural e da Ciência, de Portugal, em Lisboa. O grande desafio nesse convite bastante amplo foi que me disseram: ‘pode ser em qualquer sítio, vários espaços, o que quiseres’. E isso é bastante constrangedor, quando te dão uma tela branca, um museu enorme, escolher o espaço, ver o espaço, o que é que apetece fazer – é bastante difícil. Cheguei à conclusão que queria fazer uma coisa que estivesse ligada à minha identidade, que tem a ver sempre com este lado híbrido da relação entre Portugal e China e vice-versa, e procurar um bocado como é que o legado todo do antigamente pode ser reflectido hoje em dia, na contemporaneidade, seja em termos de artes ou em termos de estudos. E surgiu a figura do Matteo Ricci depois de alguma investigação, porque o Matteo foi o primeiro europeu a entrar na Cidade Proibida, entre 1606 e 1610. Perante esse misticismo da figura, achei bastante interessante reler as coisas: como é que ele passou as dificuldades, como é que foi a vida dele – porque ele foi um jesuíta bastante reconhecido, e percebi que ele, na evangelização, utilizou o método do diálogo. Surgiu-me essa coisa: uma panóplia de métodos, daí a exposição chamar-se “Palácio da Memória”, e eu, normalmente, para surgir uma obra, investigo, leio e começam a surgir-me imagens a partir daí. É o meu processo criativo. Quando começo a ler, uma frase suscita uma imagem e começo a explorar o lado estrutural e espacial dessa imagem.

Sobre esse processo criativo e tendo em conta a obra de Matteo Ricci, qual foi a primeira imagem que lhe surgiu?

J.O: Eu li muita coisa sobre o Matteo Ricci e o grande título que me surgiu, que é o título da exposição, o “Palácio da Memória”, foi um método que os jesuítas aplicavam como forma de memorizar textos muito longos por causa dos discursos na Igreja e por causa da retórica que vinha já da Antiguidade de Aristóteles. Como é que eles, numa praça pública, conseguiam discursar durante horas com eloquência, com coerência, com lógica? Este método, “Palácio da Memória”, tem muito a ver com espaço. Então, o que eles diziam era: tem que se imaginar um sítio – que eles chamam de palácio – com várias salas e cada sala tem objectos estranhos que te façam recordar qualquer coisa. Ou seja, tu, no teu discurso, associas um momento, ou uma pausa, ou uma palavra, ou uma imagem estranha. No percurso desse discurso, é como se te estivesses a imaginar a percorrer também um espaço imaginário e a partir daí vais-te lembrando de qualquer objecto que te vai fazer ligar a um pensamento, no fundo. E essa ligação do espaço com memória, com o discurso, fez-me suscitar todo o processo criativo que podia acontecer no museu, que era o próprio museu ser o palácio. Os objectos que eu ia criar eram os símbolos discursivos ou narrativos que são as minhas peças de arte, que reflectem sobre Matteo Ricci. E o percurso das pessoas no museu era o pensamento. E foi isso que aconteceu. Criar literalmente o “Palácio da Memória” num palacete.

E como é que se deu, então, a passagem do conceito, dessa ideia que amadureceu através de investigação, para as obras em concreto?

J.O: Eu escolhi três grandes espaços do museu. Um deles foi o átrio da entrada, que tinha a peça principal e a maior de todas; outro, o anfiteatro, que é um anfiteatro universitário, que tem a zona da plateia e tem o assento do professor. E eu achei isso engraçadíssimo, fiz um andaime, mesmo por trás do assento do professor, com uma frase escrita também muito utilizada pelos jesuítas que era ‘Não há compreensão sem imagens’, que se reflecte completamente na contemporaneidade, nas questões que se passam hoje em dia com as imagens com que se somos bombardeados. Percebe-se perfeitamente a dificuldade de um estrangeiro chegar a uma região, completamente anónima, e querer comunicar. E eles [jesuítas] chegaram à conclusão, mesmo para evangelizar indígenas, que precisavam de imagens, que a construção do nosso pensamento era feita por imagens. Eu encontrei nessa frase uma máxima, que ainda tem várias implicações e repercussões nos dias de hoje. A terceira peça, que eu trago agora para exposição [do Rota das Letras], é o “Modelo para Impossível Tulipa Negra”, este bambu torcido, suspenso, que tem a ver com a forma e a ideia que nós temos do mundo. Os mapas geográficos, na Era dos Descobrimentos, que foi a Era do Ricci, de 1500 até 1700, eram as peças científicas que permitiam aos navegadores viajar pelo mundo. Portanto, cientificamente, conhecer o território. E, ao mesmo tempo, eram objectos que podiam conter crenças, mitos, por haver sítios desconhecidos. Portanto, havia um culminar, nesse mapa, de crenças religiosas, mitos e conhecimento científico. E eu achei no mapa a ideia que nós temos do mundo, que está sempre a evoluir. Essa é uma constante. E esta bola suspensa, giratória, tem a ver com esse conceito de que o que nós vemos e o que nós conhecemos é temporário porque amanhã vem uma teoria diferente e realmente aquilo que nós vemos já vemos de outra maneira. A peça em si representa o mapa ‘mundi’ em constante evolução.

©Cláudio Balas e Impromptu Projects ©Cláudio Balas e Impromptu Projects ©Cláudio Balas e Impromptu Projects

Porquê recorrer ao bambu?

J.O: O bambu é um material que eu tenho vindo a explorar em vários campos, não só no campo da arquitectura com estruturas efémeras, temporárias, em espaços públicos ou em espaços institucionais, mas também o bambu enquanto matéria plástica para explorar conceitos na área das artes visuais. Tenho vindo a achar que tem imensa ligação com o que eu faço e com o que na nossa empresa fazemos. De repente, parece que tive necessidade de encontrar um suporte novo ou um material novo para explorar as artes plásticas. Encontrei o bambu, que tem condicionantes e tem grande versatilidade. Condicionantes que são: é uma vara, no fundo, que se pode abrir, que tem uma estrutura intrínseca, que é auto-portante; portanto há um lado arquitectónico, estrutural, que se encaixa nas minhas instalações. E depois tem o outro lado plástico que é, neste caso, objectos torcidos; fazer malhas, fazer tecidos, moldar o espaço. E, por outro lado, também tem o aspecto cultural muito importante que é a importância que os chineses dão ao bambu, desde sempre, em todos os aspectos de vida. Ou seja, na culinária, na vida artística, no conceito artístico, na pintura, na vida, na filosofia. O bambu para os chineses, na cultura chinesa, é um objecto que eu diria que quase está no altar. Essa simbologia, essa carga simbólica que os chineses dão ao bambu e o lado arquitectónico, digamos assim, e se calhar mais Ocidental que eu tento explorar no bambu, vai ao encontro daquilo que eu pretendo fazer que é, lá está, o hibridismo. O bambu para mim significa se calhar essa junção das duas partes: o lado Ocidental e o Oriental.

Podemos falar de uma descontextualização do próprio bambu? Utilizando-o de maneiras diferentes tendo em conta culturas diferentes?

J.O: Sim, eu acho que é isso que eu pretendo fazer. As pessoas que chegam a Macau ou que estão cá, estão muito habituadas a ver o bambu ser utilizado enquanto andaime na construção civil. E é uma coisa muito orgânica porque são tecidos, como se fosse uma membrana que vai tapando e ocultando o objecto e, de repente, é desmontado e aparece o objecto, como se fosse uma surpresa. Sempre houve para nós, enquanto arquitectos, enquanto artistas, um fascínio qualquer nesse lado por ser um objecto efémero, porque dá uma plasticidade à cidade também, a cidade está sempre em construção. Eu quis descontextualizar no sentido de levar um material que socialmente pertence à construção civil para o campo das artes. O que eu pretendo é mostrar peças artísticas feitas em bambu em instituições. Ou seja, elevar o bambu a um estatuto de suporte artístico e as pessoas reconhecerem esse lado apesar de ser degradável, e perceber, através da nossa contemporaneidade, através do meio artístico, que nós estamos cá para quebrar um pouco esse estigma. O bambu é considerado um material pobre por ser barato. E também são essas as vantagens: é barato. É rápido de se construir. O único problema é que tem de se falar chinês para conversar com os mestres de bambu e esse lado eu consigo fazer.

Como é que se contorna a barreira linguística?

J.O: A barreira linguística é bastante pertinente neste aspecto porque há uma separação de classe: quer dizer, nós somos os arquitectos e os que desenhamos e concebemos o espaço, e do outro lado há os homens das obras, e eu tento quebrar essa barreira que é fazer uma ligação mais directa para eles perceberem que aquilo que estamos a fazer em colaboração é uma coisa única. Não é uma coisa repetitiva, são objectos únicos e eles próprios, os mestres de bambu, sentem-se fascinados com as peças quando acabam de ser feitas. Quando são expostas ao público há um brio profissional, enquanto que se virmos do lado da construção civil é um aspecto muito secundário porque a obra de arte é o prédio que vai ser feito no final. Não é o processo, não é o bambu em si. E eu tento inverter esse estigma.

Mencionou os mestres do bambu. Quais são as suas referências?

J.O: Nós, eu e a Rita [Machado], a minha parceira, começámos a nossa empresa [Impromptus Project] em 2013 com uma investigação. Nós, por acaso, moramos ali na Barra e todos os anos acontece a construção dos pavilhões da ópera chinesa, em bambu, entre Março e Maio, em vários templos de Macau (Macau, Taipa e Coloane). Chegámos à conclusão que íamos investigar o método construtivo da ópera chinesa em bambu porque aquilo acontece muito intensamente durante um mês e não havia informação fácil de se aceder. Começámos a perceber o método, a conhecer os mestres e criou-se uma relação muito intensa. Obtendo esse conhecimento pragmático, começámos a perceber que podíamos criar instalações espaciais, instalações públicas, objectos que tivessem uma maior interactividade com o espectador, o transeunte, em vez de serem só peças escultóricas ou peças artísticas que se põem numa parede. O que queremos é fazer estruturas efémeras em espaços públicos.

Conclusões tiradas, o que se seguiu?

J.O: Um ano passou muito rápido, no segundo ano começámos a fazer propostas, ganhámos uma proposta de uma instalação, “Treeplets”, que foi depois construída em bambu na UM [Universidade de Macau]; até ganhámos um prémio internacional com essa peça. Entretanto, aconteceu também a construção das três instalações em Lisboa e aconteceu uma coisa inédita: convidei os mestres de Macau a irem a Lisboa, sendo que nenhum deles tinha viajado de avião antes. E achei isso o ponto máximo porque foi exactamente o ímpeto de todo o conceito: o câmbio cultural. Os mestres têm o seu conhecimento de construção de andaimes de bambu, levei-os no intercâmbio cultural em Lisboa para fazerem aquilo que eles sabem. Depois encontrámos bambu num viveiro no Alentejo, que foi transportado para o museu e eles montaram aquilo tudo em 20 dias. Depois, no ano seguinte, mais um desafio desta leva de bambu. O curador, o Natxo Checa, que tem a Galeria Zé dos Bois [ZDB], no Bairro Alto, convidou-me a mim (e depois fizemos um desafio ao nosso estúdio), para reutilizar o bambu e fazer uma canópia no terraço da ZDB. Levei outra vez os mestres a Lisboa – já era a segunda vez. Há um lado de reciclagem deste material que eu acho muito interessante. Cada vez menos interessa a permanência da obra, daí a necessidade de registar as coisas, de fazer um livro porque o livro é a peça que fica para a posteridade. Aquela situação da obra artística estar feita, cada vez menos exploramos esse lado. Interessa-nos mais o processo e a interactividade que acontece em todo o processo. As sinergias que acontecem entre nós, os criadores, o produtor e o conceito. Tudo isto é um remoinho, não é? É um processo criativo que eu acho que é muito importante e, lá está, não é estagnado.

Como é que se deu o encontro entre um agente cultural como o Natxo Checa, à frente da Galeria Zé dos Bois desde os anos de 1990, o João e os mestres de bambu de Macau. Como é que foi esta reunião, que deu espaço ao intercâmbio cultural e troca de aprendizagens de que me falava há pouco?

J.O: O museu em si estava por minha conta, digamos assim. Eu falei com o Natxo [Checa], convidei-o para ser curador e ele aceitou o desafio. De repente temos um desafio e estamos sozinhos a tentar criar um tema, a tentar criar, no fundo, um problema e solucioná-lo e, depois, apresentar de uma forma estética ao espectador. Eu ia fazendo propostas daquilo que achava necessário e o Natxo ia afinando. Acho que o papel do curador é muito importante, que é ter uma visão global do que é que se quer de uma exposição. E nós, artistas, estamos muito metidos nos nossos problemas, queremos é criar um mundo. E, agora, como é que esse mundo é apresentado, explorado no espaço? O Natxo percebeu a versatilidade estrutural deste material. E era disto que te falava há pouco: a transformação do material e a descontextualização do material noutros sítios. Isso aconteceu de uma forma muito fluída. Futuramente, vamos intervir novamente no terraço, ainda não sei se vai ser em bambu, se vai ser em madeira, também não sei qual é o desafio que ele está a propor, portanto vai ser engraçado.

A peça “Modelo para Impossível Tulipa Negra” fez a viagem de Portugal para Macau?

J.O: Eu queria trazer, entretanto a peça estava no museu, ficou lá, secou e partiu – isto é bambu, é torcido, é orgânico. Agora está a ser construído cá por mestres. Tem um lado manual muito intenso porque é uma peça única, é muito chata de se fazer, mas ainda bem que eu tenho uma boa relação com os mestres porque eles próprios preferem estar a fazer uma coisa simples, que é o andaime – o trabalho diário, a rotina.

Mas nota um interesse por parte dos mestres em explorar o material de uma forma diferente? Lá está, o quebrar dessa rotina.

J.O: Eu acho que eles são muito pragmáticos, têm conhecimento que pode ser explorado se nós pedirmos. Caso contrário, estão no dia-a-dia deles. Estão a praticar a profissão. Apreciam imenso quando fazem estas peças artísticas. Mas, por outro lado, acho que a profissão dá-lhes a economia e as peças artísticas dão-lhes reconhecimento profissional enquanto mestres de uma profissão que está em extinção em Macau. Isso já foi reconhecido pelo Instituto Cultural e eles [mestres] ficaram bastante contentes. Acho que cada vez mais dão essa importância à profissão, mas é uma profissão bastante árdua porque estão sujeitos às intempéries, há cada vez menos jovens a quererem entrar na profissão porque há profissões mais fáceis que não obrigam a este tipo de exaustão física.

Para além desta peça que vai estar exposta ao longo do período do Rota das Letras, vai também lançar o catálogo “Palácio da Memória”.

J.O: Isto [aponta para o livro] para mim é um objecto. É um objecto de conhecimento, é um objecto artístico. Em termos pragmáticos, o livro tem ensaios de críticos de arte, jornalistas, curadores e eu convidei várias personalidades para escreverem acerca do impacto do Ricci hoje em dia, mas em várias esferas culturais. Ou seja, há intervenção do director do Museu Nacional de História Natural e da Ciência, de Portugal, obviamente, que tem um lado muito mais histórico na sua visão, temos a Liu Jingjing, que é uma historiadora do Instituto Ricci de Macau e que escreveu uma peça interessantíssima fazendo a comparação do que é a memória no conceito Ocidental – vem da cabeça, do racionalismo – e a memória enquanto conceito para os chineses – vem do coração. Esse lado comparativo das diferenças culturais de um conceito que é a memória é muito interessante e não podia ser feito por outra pessoa, tem que ser uma pessoa chinesa que está integrada na cultura. Eu nunca conseguiria abordar esse tema. Depois temos o Christopher DeWolf, que é um jornalista canadiano sediado em Hong Kong; temos o Robin Peckham, que é um curador que esteve em Hong Kong e agora está sediado em Xangai; temos o Rui Cascais Parada, o nosso poeta local e também jornalista; e temos o José Marmeleira, que é um crítico de arte sediado em Lisboa. Todos eles contribuem para trazer uma visão diferente sobre o mesmo tema. Esse lado é muito interessante: dar um objecto e toda a gente ter visões diferentes. O meu contributo foi ser editor, e, no fundo, ligar a exposição com fotografias espectaculares de um fotógrafo de Lisboa que é o Cláudio Balas, com um ensaio visual, que contém todo o processo criativo que vai desde a montagem da exposição, o ambiente do próprio museu, e ainda uma parte de investigação formal a partir de imagens que eu fui encontrando de Matteo Ricci. Mas sempre em modo comparativo entre o Ocidente e o Oriente.

Para dar forma a este livro, como é que foi o trabalho de recolha de documentação histórica e de investigação?

J.O: Eu não queria que o livro fosse um trabalho académico. Não pretende ser um trabalho académico. No entanto, pretende provocar, porque eu agarro nas minhas investigações e pontualmente agarro em citações de Confúcio, agarro em citações de Tomás de Aquino, citações de Italo Calvino, Ludwig Wittgenstein. Ou seja, no folhear do livro, vê-se logo pelo design que é um livro pouco convencional porque cada ensaio tem uma tipografia diferente, existem desenhos intercalados com fotografias… Este livro é um ensaio visual. O livro em si provoca e continua a provocar porque cada página em si é um momento diferente. A surpresa de folhear as coisas interessa-me bastante, e a arte de produzir um livro é uma ciência muito interessante, mas que leva muito tempo e não é um objecto que se cria sozinho.

Prefere rodear-se de pessoas durante o processo criativo?

J.O: Eu não acredito no processo criativo do genial que tem o gesto genial e manda os outros fazerem. Gosto de colaborar, conversar, discutir ideias para não fazer sempre o mesmo. Porque senão estamos sempre envolvidos na nossa problemática, no nosso mundo. O livro em si tem a colaboração e eu dei a liberdade total ao designer, o Marco Balesteros, e ele próprio disse que se sentiu muito satisfeito porque não é qualquer pessoa/instituição que deixa fazer um livro à vontade. É uma peça cara, produzir um livro é caro. Dizer que uma coisa tem um custo e dizer à pessoa ‘faz o que tu quiseres’, dentro destes parâmetros, é acreditar no processo criativo. Acho que temos que dar a liberdade a todos nós, os artistas criativos, de ter momentos destes, de fazer aquilo que queremos. E este livro é um bocado isso: fiz exactamente aquilo que queria sem saber. Depois, este livro tem um lado muito importante, que é ter a tradução inédita de um texto do Matteo Ricci que se chama “Da Amizade: Cem Máximas para Um Príncipe Chinês”, de 1595. Ele chegou cá [à China] e percebeu que o papel dele era evangelizar e que podia entrar num diálogo com os intelectuais da altura, que eram os ‘literati’. E qual era o tema que estava em voga, a ser discutido, na altura? Era a amizade. Como é que a amizade era exposta ou era culturalmente? Ricci publicou o tratado da amizade em chinês para entrar no círculo dos intelectuais da época. E eu quando o li achei que era intemporal. As máximas ainda hoje são válidas. Para começar o livro, traduzi do inglês, da Colombia Press, para Português, e depois obtive autorização da Colombia Press para imprimir a versão deles em inglês e, finalmente, a versão chinesa era acessível publicamente. Acho que o lado mais académico deste livro é o texto inédito.

O livro “Palácio da Memória” está em língua portuguesa, mas será lançado acompanhado de dois suplementos, em língua inglesa e chinesa.

J.O: Os suplementos foi uma forma que eu arranjei de tentar pôr o livro em contacto com o maior número de pessoas possível, porque o livro está só em Português. Sugeri a produção dos suplementos e espero que aceda ao maior número de pessoas, sejam chineses, sejam ingleses ou portugueses. Acho que um livro quer-se acessível a qualquer tipo de público e estes idiomas são muito importantes para essa acessibilidade.

O que espera, então, da sua primeira participação no Rota das Letras?

J.O: Eu espero bastante afluência. Acho que um festival com esta envergadura pretende projectar uma imagem ou uma cultura de Macau para fora. Espero que as pessoas que não conhecem ou que não são de cá, de repente vejam que o bambu está numa exposição e que há pessoas que trabalham de uma forma diferente com esta matéria, que fiquem surpreendidas com o que vão ver e que comprem o livro também.