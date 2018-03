Metro ligeiro: Chui Sai On garante inauguração do segmento da Taipa em 2019

O Governo vai interpor recurso junto do Tribunal de Última Instância da decisão do Tribunal de Segunda Instância de anular a adjudicação da obra de construção do parque de materiais e oficina do metro ligeiro. Apesar do veredicto do TSI, os trabalhos continuam e o Chefe do Executivo assegurou que o segmento da Taipa irá entrar em funcionamento em 2019.

Catarina Vila Nova

Apesar da decisão do Governo de interpor recurso da deliberação do Tribunal de Segunda Instância (TSI), que determinou que o Gabinete para as Infra-estruturas e Transportes (GIT) deve reavaliar as propostas para a construção do parque de materiais e oficina do metro ligeiro, o Chefe do Executivo assegurou que o segmento da Taipa será inaugurado no próximo ano. “O secretário [para os Transportes e Obras Públicas] tem feito muita apresentação sobre o segmento da Taipa, que vai entrar em funcionamento em 2019”, disse ontem Chui Sai On, antes de partir para Pequim, onde vai hoje assistir à cerimónia de abertura da 13ª sessão da Assembleia Popular Nacional (APN).

Sobre o processo judicial, o Chefe do Executivo disse respeitar a decisão do tribunal e adiantou que estão a “tratar de um processo de recurso”, pelo que necessitam de “algum tempo para tratar disso”. O veredicto do TSI foi emitido há um mês mas só na quinta-feira foi tornado público. Segundo o acórdão, o colectivo de juízes entendeu que “existiu erro na apreciação feita pela Comissão de Avaliação” e decidiu anular a adjudicação da obra à Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau). Apesar da decisão, uma vez que o caso ainda não transitou em julgado, as obras de construção do parque de materiais e oficinas continuam a decorrer.

Chui Sai On falou também sobre as medidas de controlo imobiliário recentemente aprovadas, como, por exemplo, o pagamento da contribuição predial por proprietários de prédios devolutos. “Durante todo o processo, o Governo não verificou grandes oscilações no mercado. Nós só podemos esforçar-nos ao máximo para proporcionar mais habitações públicas e sociais. O secretário Raimundo do Rosário tem vários terrenos recebidos e, portanto, com a oferta de mais terrenos, isso também pode beneficiar a construção de mais habitação e o aumento do número de habitações”, considerou o líder do Governo.

Apesar de ter reiteradamente assegurado que as medidas implementadas não são para “ajudar os construtores”, Chui Sai On levantou a possibilidade de não se pronunciar futuramente sobre a questão do imobiliário se os seus comentários forem “sensíveis”. “Vou frisar mais uma vez que estou grato e também estou disposto a auscultar as vossas opiniões, mas, se vocês acham que são sensíveis, eu vou considerar e posso não me pronunciar mais, mas gostaria de sublinhar que não estou a ajudar os construtores”, disse o Chefe do Executivo, em declarações aos jornalistas.

Em relação aos terrenos das zonas C e D do Lago Nam Van, cujo prazo de aproveitamento de 25 anos já expirou há mais de 20 meses, não tendo sido declarada a sua caducidade, Chui Sai On referiu que, “em termos do tratamento dos terrenos, nós estamos a efectuar os nossos trabalhos de acordo com a ordem e nós iremos auscultar as opiniões dos nossos juristas para efectuar bem os trabalhos para o próximo processo administrativo e judicial”.

Na capital chinesa, o líder do Executivo vai visitar vários departamentos governamentais, tais como a Administração Nacional de Alimentos e Medicamentos, o Ministério do Comércio e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. Será com este último que vai ser assinado um acordo sobre a participação e apoio de Macau à programação geral para a concretização da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”.

A delegação liderada pelo Chefe do Executivo integra também o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan e a coordenadora do Gabinete de Protocolo, Relações Públicas e Assuntos Exteriores, Lei Iut Mui, entre outros.