Macau eleito “Destino Preferido” da APAVT em 2019

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) elegeu Macau como o “Destino Preferido” para o próximo ano, noticiou o portal PressTur. O protocolo foi firmado, na passada quinta-feira, entre a APAVT e o Turismo de Macau em Portugal, na Bolsa de Turismo de Lisboa. Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, justificou a escolha tendo em conta a “relação absolutamente extraordinária” entre as duas instituições, “não apenas do ponto de vista do que o destino nos pode oferecer, mas também, e sobretudo, do ponto de vista humano e do ponto de vista da relação pessoal”.

Em 2012, Macau foi eleito como o primeiro “Destino Preferido” da APAVT e agora volta a repetir o feito, sendo o primeiro destino internacional a repetir a designação, segundo explica o PressTur. Durante a assinatura do protocolo, Rodolfo Faustino, coordenador do Turismo de Macau em Portugal, disse que, em Abril, por ocasião da MITE – Macau International Travel (Industry) Expo – irá trazer até à RAEM uma delegação de Portugal.