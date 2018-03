GAES aceita inscrições para cursos de Verão nas universidades de Cambridge e Coimbra

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) está a aceitar inscrições para o programa de formação de docentes e investigadores das instituições de ensino superior de Macau. No total, o organismo vai seleccionar 40 candidatos para participarem em cursos de formação na Universidade de Coimbra e na Universidade de Cambridge. Podem candidatar-se os académicos com grau de mestre, detentores de bilhete de identidade de residente que estejam a trabalhar a tempo inteiro e que tenham, pelo menos, três anos de experiência de ensino e investigação. As inscrições já estão abertas e os candidatos têm até 26 de Março para efectuar a sua candidatura online.

O programa promovido pelo GAES inclui os cursos de Verão no Clare Hall Cambridge e na Universidade de Coimbra, sendo que, em ambos os casos, a língua veicular é o inglês. Em Cambridge, será abordado o tema “Direito Internacional e Comércio”, estando previstos seminários temáticos, discussões em grupo e uma visita ao parque de inovação daquela cidade. Em Coimbra, o tema explorado será “Desenvolvimento, Liderança e Globalização”, pelo que serão estudadas áreas como Pedagogia, Psicologia Social, Direito Internacional e Comunicação Intercultural através de seminários, workshops e reuniões. Será ainda realizada uma visita ao centro de investigação interdisciplinar.

Em comunicado, o GAES explica que “este programa visa incentivar e apoiar os docentes e os investigadores das instituições de ensino superior de Macau, na aprendizagem contínua, a elevar o seu nível de investigação científica e as suas competências pedagógicas profissionais”. A partida de Macau está prevista para 23 de Junho, sendo que o curso tem início no dia seguinte, e o regresso para 4 de Julho.