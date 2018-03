Gabinete de Ligação avisa sobre “alastrar” da independência

Não se fala de independência em Macau, mas há “forças externas” a tentar que o ‘vírus’ já presente em Hong Kong contamine a região, alerta Chen Sixi. O subdirector do Gabinete de Ligação diz que é preciso “cortar o mal pela raiz” e pede a introdução de penas para o desrespeito pelo hino chinês.

Vítor Quintã

“Há forças externas a tentar fazer com que esta ideia de independência de Hong Kong alastre a Macau”. O aviso foi deixado por Chen Sixi ontem em Pequim, onde está a decorrer a reunião da Assembleia Popular Nacional. Ainda assim, o subdirector do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau elogiou a RAEM e pediu também a introdução de uma lei que puna o desrespeito pelo hino chinês.

Segundo a imprensa de língua chinesa, Chen Sixi admitiu que o surgimento de um movimento pela auto-determinação de Hong Kong é um perigo, também para Macau. Isto embora o dirigente reconheça que a cidade tem conseguido “resultados notáveis” – e muito melhores do que na cidade vizinha – na implementação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e no respeito pela Lei Básica. Ninguém em Macau fala da independência da cidade e as autoridades têm firmemente prevenido qualquer “tentativa de divisão da nação”, sublinha Chen. Mas, acrescentou ele, esta é “uma situação positiva que se deve mantida a longo prazo”, por isso “não podemos relaxar, temos de estar sempre atentos e cortar o mal pela raiz”.

O dirigente não deu mais detalhes sobre a identidade destas alegadas forças externas. O PONTO FINAL pediu mais informações ao Gabinete de Ligação mas não recebeu qualquer resposta. Desde há muito que o Governo Central defende que o activismo político, tanto em Hong Kong como em Macau, é resultado de interferência estrangeira.

Durante a campanha para as eleições legislativas no ano passado, Sulu Sou foi apelidado pelo jornal estatal chinês Global Times de “radical” e “defensor da independência de Macau”. A acusação, que foi prontamente rejeitada pelo vice-presidente da Associação Novo Macau, acabaria por cair em ouvidos moucos, com o dirigente a conseguir ser eleito como deputado com mais de 9 mil votos.

Hino sagrado

Por outro lado, Chen Sixi apelou ao Governo para implementar em Macau uma lei da China continental que prevê sanções para o desrespeito ao hino chinês. Em Dezembro passado, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, disse que o Executivo já tinha concluído uma versão preliminar desta proposta e que pretendia terminar os trabalhos internos de análise do diploma em Janeiro deste ano.

Apesar do atraso, o subdirector do Gabinete de Ligação diz acreditar “que a Lei do Hino Nacional vai ser implementada de forma integral em Macau”. Aliás, Chen Sixi sublinhou que as escolas da cidade estão já a fazer um bom trabalho de promover o respeito tanto pelo hino como pela bandeira da China. No Verão passado, mais de 150 jovens do ensino secundário local participaram num campo de treino promovido pela Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês que, entre outras coisas, ensinou os métodos para erguer a bandeira nacional e conhecimentos sobre o hino e bandeira da China.

A Lei do Hino Nacional proíbe que este seja utilizado, “ainda que de forma dissimulada, em marcas ou publicidade comercial, ou em ocasiões inadequadas como cerimónias fúnebres privadas”, bem como “música de fundo em local público, entre outros”. Ao contrário da vizinha Hong Kong, onde recentemente o hino chinês foi vaiado em jogos de futebol, em Macau não há registo de manifestações públicas de desrespeito. A lei introduzida no continente prevê penas até três anos de prisão.

Em Janeiro passado, o jornal de Hong Kong, Sing Tao Daily avançou, citando fontes, que Chen Sixi iria regressar a Pequim para ser o novo director da Comissão da Lei Básica do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional. O oficial de 60 anos, natural da província de Fujian, que está no Gabinete de Ligação desde 2013, iria substituir Li Fei à frente da comissão que tem o poder de interpretar a Lei Básica das duas Regiões Administrativas Especiais.