DSAL promove sessão de esclarecimento sobre leis laborais no próximo domingo

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) vai organizar, no próximo domingo, uma sessão de esclarecimento sobre a lei das relações de trabalho e a lei da contratação de trabalhadores não-residentes. Nesse dia será explicada a forma de cálculo do salário, o pagamento dos salários, a compensação do trabalho extraordinário, a resolução do contrato de trabalho e respectivas indemnizações, 13º mês e outras prestações periódicas. A sessão de esclarecimento terá lugar no 2º andar da sede da DSAL, na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, entre as 15 e as 17 horas. A sessão será conduzida em cantonense e os interessados deverão inscrever-se antecipadamente.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...