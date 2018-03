A construção do parque de materiais e oficina do Metro Ligeiro pode mudar de mãos, após o Tribunal de Segunda Instância (TSI) ter concluído que o Governo errou na avaliação das propostas. O Metro Ligeiro, cuja inauguração está prevista para 2019, arrisca-se a sofrer um novo atraso.

Vítor Quintã

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) ordenou ao Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT) uma reavaliação das propostas para a construção no Cotai do parque de materiais e oficina do Metro Ligeiro que deverá dar o contrato a uma outra empresa. Um veredicto, emitido há um mês mas só ontem tornado público, que pode voltar a atrasar a inauguração do segmento da Taipa, que está prevista para o próximo ano.

Em Julho de 2016, o Governo entregou a obra à Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada, a subsidiária local da empresa estatal chinesa CSCEC, num contrato que vale mais de mil milhões de patacas. Mas uma das outras seis concorrentes convidadas, a China Road and Bridge Corporation, não se deu por vencida e tentou até suspender o arranque das obras. Em Novembro de 2016 o TSI rejeitou um pedido de suspensão de eficácia e a construção começou mesmo.

Mas a China Road and Bridge levou o caso em frente. A também empresa estatal chinesa diz que o GIT “aplicou de forma manifestamente errada” as regras do concurso no que toca a obras feitas por consórcio. O Ministério Público discorda mas admite que a redacção dos critérios de avaliação era “imprecisa e inexacta”.

Por um lado, a China Road and Bridge não conseguiu quaisquer pontos no factor “experiência e qualidade em obras” pela construção do terminal marítimo provisório da Taipa. Por outro lado, a empresa defende até que recebeu mais pontos do que devia pelas obras do novo Terminal Marítimo da Taipa. No conjunto das duas obras, a China Road and Bridge diz ter tido uma pontuação mais baixa do que o devido. A companhia alega que a proposta da CSCEC foi também “sobreavaliada” no que toca à experiência adquirida na construção dos empreendimentos de jogo Wynn Encore e Wynn Palace.

Violação da lei

Além disso, diz a China Road and Bridge, a comissão de avaliação de propostas atribuiu-lhe zero pontos no que toca à experiência de dois dos executivos que foram indicados para a obra do Metro Ligeiro. Isto porque, explicou o Governo, os dois trabalhadores são do quadro da empresa em Cantão e não em Macau. A China Road and Bridge acusa mesmo o GIT de “tratamento discriminatório” por, em “situações virtualmente semelhantes”, ter pedido mais informações sobre a “capacidade técnica” do pessoal da CSCEC mas não o ter feito no seu caso, “sem para tal existir qualquer justificação”. O GIT negou a acusação, dizendo que pediu explicações à empresa, que “prestou os esclarecimentos que entendeu por convenientes”.

A China Road and Bridge diz que estes “erros flagrantes e decisivos” impediram-na de ganhar o concurso. Um ano e meio depois, o TSI deu-lhe razão. Os juízes decidiram por unanimidade que a comissão de avaliação não apreciou as propostas “em conformidade com os critérios de avaliação anunciados”. Ou seja, houve “violação da lei,” sublinha a sentença, que ordena a reavaliação das propostas “em conformidade com o decidido” no acórdão, o que daria o contrato à China Road and Bridge.

O PONTO FINAL perguntou ao GIT e ao Gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, se tinham decidido recorrer para o Tribunal de Última Instância ou se esta reavaliação já tinha sido feita, mas não recebeu qualquer resposta. Nenhum dos gabinetes comentou também a possibilidade de esta derrota em tribunal – e a eventual atribuição do contrato à China Road and Bridge – voltar a adiar a inauguração do segmento da Taipa do Metro Ligeiro, que está previsto para o próximo ano. Em Setembro passado o GIT disse à imprensa que o progresso registado na construção do parque de materiais, essencial para o arranque do Metro Ligeiro, era satisfatório.