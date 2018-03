“O Quadrado” em ciclo dedicado a Ruben Östlund, na Cinemateca Paixão

Hoje e até 11 de Março a Cinemateca Paixão irá exibir o filme “O Quadrado”, de Ruben Östlund, vencedor da Palma de Ouro em Cannes e nomeado para o Óscar de Melhor Filme Estrangeiro. A projecção integra-se no ciclo “Encantos – Mestre do Constrangimento: Ruben Östlund”, que vai mostrar um conjunto de cinco longa-metragens e uma curta da autoria do realizador sueco, nascido em 1974.

“Esta é uma oportunidade única para ver uma retrospectiva das obras do realizador”, afirmou a directora de operações da Cinemateca Paixão, Rita Wong.

O trabalho de Ruben Östlund é caracterizado pelas sequências de longos planos e “pelo retrato humorado, mas impiedoso, do comportamento social humano”, descreve a nota informativa da cinemateca. Nos seus filmes, o realizador tenta evidenciar “a banalidade da natureza humana, colocando os personagens em situações constrangedoras e provocadoras”.

Depois de realizar três filmes tendo como pano de fundo as ambiências do esqui na neve, o realizador ganhou notoriedade internacional com “O Mongolóide da Guitarra”. Na última década, os seus filmes, incluindo “O Quadrado”, colocaram Ruben Östlund na linha da frente dos chamados novos mestres do cinema sueco.

“O Mongolóide da Guitarra”, de 2004, e a curta com 12 minutos “Incidente num Banco”, de 2009, vencedora do prémio para a Melhor Curta Metragem no Festival Internacional de Berlim, são projectados dia 9 de Março, pelas 21h30. “Involuntário”, de 2009, com cinco nomeações, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Realizador, nos Guldbagge Awards, e prémio FIPRESCI, Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, passa amanhã, sábado, às 16h30. “Play”, de 2011, é projectado no domingo, às 20h. Esta produção foi vencedora dos prémios de Melhor Realizador, no Festival Internacional de Cinema de Tóquio, e Melhor Realizador e Melhor Cinematografia de Guldbagge. “Força Maior”, de 2014, passa a 10 de Março, às 14h30. Ganhou o prémio ‘Un Certain Regard’, em Cannes, e foi nomeado para Melhor Filme Estrangeiro pelos Golden Globe Awards.