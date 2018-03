Novo Mercado do Patane inaugura na terça-feira

O novo Complexo Municipal do Mercado do Patane vai entrar em funcionamento na próxima terça-feira, informou em comunicado o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). O mercado provisório do Patane irá permanecer aberto até domingo e, no dia seguinte, serão realizados os trabalhos de transferência entre os dois locais. No novo mercado estarão disponibilizadas 92 bancas para venda de pescado, 54 para comercialização de carne de porco e vaca, carnes congeladas, carnes assadas, vegetais, frutas e artigos de mercearia, nove para venda de carnes refrigeradas e três para comida cozinhada.

No complexo foi ainda construído um auto-silo público que estará a funcionar a título experimental durante o horário de funcionamento do mercado. Localizado entre o terceiro e sétimo pisos do edifício, este irá disponibilizar 116 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e 194 para motociclos. No nono andar do complexo ficará localizado o centro de actividades, cuja abertura está prevista para o segundo trimestre deste ano e que conta com um auditório, uma zona de leitura com jornais, revistas e computadores, uma sala multiusos com televisores e equipamentos de massagem para serem utilizados pelos idosos.

O IACM informou ainda que a entrada do edifício possui uma passagem sem barreiras arquitectónicas e todos os pisos do mercado estão equipados com sanitários públicos para portadores de deficiência. O 10º, 11º e 12º andares do complexo serão destinados a escritórios e todos os pisos extra-mercado irão entrar em funcionamento posteriormente. O Complexo Municipal do Mercado do Patane tem uma área de construção total de mais de 20 mil metros quadrados distribuídos por 13 andares.