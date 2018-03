Lionel Leong desvaloriza aumento das receitas brutas de jogo

Os casinos de Macau encerraram o mês de Fevereiro com 24,3 mil milhões de patacas de receitas brutas. O aumento de 5,7% registado no mês passado, face ao período homólogo, foi ontem desvalorizado pelo secretário para a Economia e Finanças, que entende que é preciso ter os valores de todo o trimestre antes de avaliar os números. Isto porque, explicou Lionel Leong, “às vezes o Ano Novo Chinês reflecte em Janeiro, ou antes, ou durante, ou depois”. “Nós temos que ver que essa flutuação pode variar. É mais científico se formos ver por trimestre do que mensalmente. Não concordo que seja visto só pelo mês de Janeiro ou Fevereiro”, disse o governante, após a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas.

Com as receitas brutais do jogo fixadas em 24,3 mil milhões de patacas no mês transacto, os casinos têm agora uma receita bruta acumulada de 50,5 mil milhões de patacas, segundo números ontem divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). Tal corresponde a um incremento de 19,7% face ao período homólogo, quando a indústria do jogo registava valores de 42,2 mil milhões de patacas. No primeiro mês deste ano, os casinos do território registavam mais de 26 mil milhões de patacas de receitas brutas, um aumento de 36,4% face ao ano anterior. Em 2017, as receitas do jogo de Macau cifraram-se em 265,7 mil milhões de patacas, o que correspondeu a um aumento de 19,1%. C.V.N.