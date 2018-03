Ka I e Sporting em duelo de “tripla” na Liga de Elite

Ka I e Sporting de Macau vão medir forças no domingo naquele que será o jogo grande da jornada. As duas equipas partilham a segunda posição da tabela com o CPK, todos com 10 pontos conquistados. Na frente lidera o Benfica, com 15.

Pedro André Santos

Benfica de Macau e Alfândega abrem hoje a jornada da Liga de Elite, num desafio que deverá ser de sentido único entre o líder do campeonato e o penúltimo classificado. O “prato forte” da jornada, porém, surge no domingo, com um duelo entre o Sporting e o Ka I, duas equipas que partilham a segunda posição, juntamente com o CPK.

A título de curiosidade, as duas formações estarão privadas dos seus “capitães”. Pedro Pires, por parte dos “leões”, ainda se encontra ausente do território, enquanto que do lado do Ka I as coisas são mais complicadas face à lesão de Lao Pak Kin, que poderá ter afastado o jogador das escolhas de Josecler até ao final da temporada.

Em declarações ao PONTO FINAL, o treinador do Sporting de Macau, Nuno Capela, referiu que será um jogo entre equipas com “ambições semelhantes”, obrigando a cuidados redobrados para conquistar os três pontos. “Temos que fazer um jogo de bom nível para conseguir levar de vencida a equipa do Ka I, que se tem mostrado muito bem organizada e ambiciosa, portanto vai criar-nos bastantes dificuldades”, disse.

O técnico leonino recordou que, no ano passado, o Sporting teve “bons resultados” frente ao adversário de domingo, embora as duas esquipas estivessem numa situação completamente diferente, com planteis praticamente focados em jogadores locais. Este ano, contudo, a situação será diferente. “No início da época antevi esta situação, sabia que gradualmente a equipa iria ficar mais forte com a entrada de novos jogadores. Vieram dar uma mais-valia à equipa e aquilo que temos feito é continuar a trabalhar na integração deles. Vinham habituados a um sistema de treino completamente diferente, profissional, com dois treinos diários”, explicou Nuno Capela.

Do lado do Ka I, Josecler mostrou um discurso semelhante de respeito pelo adversário, antevendo um “jogo aberto” entre duas equipas motivadas que têm estado em crescente de forma. “As minhas expectativas são que a minha equipa possa ser mais forte e jogar um futebol melhor do que o Sporting. Cada um tem o seu trabalho, espero que o Ka I possa ter força para isso. Creio que vamos fazer o nosso melhor porque só nos interessa a vitória, cada jogo para mim é uma final. A minha equipa vai jogar sempre ao ataque e procurar atingir o nosso objectivo”, referiu o treinador brasileiro ao PONTO FINAL.

Josecler não vê a ausência de alguns habituais titulares como um entrave aos objectivos da equipa, lembrando que será até “mais motivante” para os jogadores menos utilizados que assim “têm oportunidade de jogar”. No entanto, o treinador do Ka I sublinha que os jogadores terão que “lutar muito se quiserem realmente ganhar o jogo contra o Sporting”.

Jogadores confiantes

O duelo de domingo será certamente disputado com intensidade, tal como em épocas anteriores, numa partida sempre interessante de seguir entre duas das equipas mais cotadas do futebol local.

Habituado aos grandes duelos está William Gomes, avançado brasileiro que representa o Ka I. “Estamos à espera de um grande jogo. O Sporting cresceu muito nas últimas jornadas, com a chegada dos novos estrangeiros, que são bons jogadores. Estão muito mais fortes, acredito que vai ser um jogo difícil mas vamos jogar de igual para igual. Eles têm qualidades como nós também temos as nossas”, disse o goleador brasileiro ao PONTO FINAL.

Do outro lado, porém, estará Eric Peres, defesa leonino que terá a missão de impedir que o adversário crie oportunidades para marcar. “O Sporting tem estado bem, vem de dois resultados positivos, ganhou 6-0 e 5-0 nos dois últimos jogos portanto a equipa está confiante. Infelizmente não podemos contar com o Pedro Pires, que não está cá, mas temos o resto da equipa disponível Estamos confiantes e acreditamos que poderemos fazer um bom resultado”, disse ao PONTO FINAL.

Eric Peres referiu ainda que o Sporting pretende dar continuidade aos bons resultados das últimas jornadas para tentar ficar nos primeiros lugares no final do campeonato. Uma tarefa que, porém, não será fácil dada a competição. “Tirando o Benfica há três ou quatro equipas que estão num nível muito semelhante. Obviamente que o Benfica está num nível superior, e depois acho que a luta pelo segundo e terceiro lugar vai ser muito forte”, concluiu.

A partida entre o Sporting e o Ka I está marcada para domingo, às 20h30, depois do duelo entre Lai Chi e Polícia (18h30). A jornada da Liga de Elite abre hoje com o confronto entre o Benfica e a Alfândega, às 21h00. Amanhã haverá outro duelo interessante de seguir, entre o CPK e o Monte Carlo (18h30), seguindo o confronto entre o Hang Sai e o Ching Fung (20h30).

Consulado à procura da primeira vitória, Casa de Portugal com teste difícil

A equipa do Consulado defronta hoje o Lun Lok em encontro que abre a terceira jornada da segunda divisão. A formação orientada por José Rocha Diniz ainda não somou qualquer ponto nesta temporada e irá medir forças frente a uma equipa que está na mesma situação. Ainda no que concerne às formações de matriz portuguesa, a Casa de Portugal terá uma tarefa teoricamente mais difícil frente ao Chuac Lun, que conta com duas vitórias entre outras tantas partidas disputadas na segunda divisão. O jogo do Consulado está marcado para as 21h00 de hoje, no campo do Canídromo, enquanto que a Casa de Portugal irá jogar amanhã, no mesmo estádio, às 16h00.