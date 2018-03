Investimento de 1.500 milhões do Macau Jockey Club será dividido em três tranches

O secretário para a Economia e Finanças revelou ontem, após a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, que os 1.500 milhões de patacas que o Macau Jockey Club prometeu investir serão divididos em três tranches. Como foi já noticiado, este investimento será destinado ao melhoramento das instalações e ao desenvolvimento de actividades não-jogo. Esta foi uma das justificações apresentadas pelo Executivo para a prorrogação do contrato de concessão da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, por mais 24 anos e seis meses, que fechou 2016 com prejuízos acumulados de 4.073 milhões de patacas.

“É verdade que [o Macau Jockey Club] tem prejuízo contínuo mas também, de um modo geral, em termos de diversificação pode contribuir com o seu elemento não-jogo”, explicou Lionel Leong. “Nós temos que dar um período para ele poder reclamar os lucros, porque eles vão melhorar bastante esse elemento não-jogo, razão pela qual decidimos dar 24 anos e seis meses”, justificou. A empresa terá também que liquidar o valor do imposto em falta, cujo prazo foi reduzido. O PONTO FINAL procurou saber qual a nova data imposta à companhia e qual o valor em causa junto da secretaria para a Economia e Finanças, que remeteu para o comunicado do Gabinete de Comunicação Social, que não responde às perguntas colocadas. C.V.N.