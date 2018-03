Inscrições em “Macau Films Panorama” até 11 de Março

O prazo para as inscrições no programa “Macau Films Panorama 2018” da Cinemateca Paixão termina a 11 de Março. Com este programa, a Cinemateca Paixão pretende angariar produções locais de filmes e vídeos através do convite aos cineastas em Macau para que estes se inscrevam com as suas obras. Os realizadores podem participar com longa-metragens, animações ou documentários produzidos a partir de 2016. Todas as obras selecionadas serão exibidas publicamente durante o período do festival. Depois de apresentar os trabalhos mais importantes realizados localmente entre 1999 e 2016 no “Macau Films Panorama”, organizado pela Cinemateca Paixão em Abril de 2017, o programa tenciona este ano alargar a participação a mais produções locais de filmes e vídeos.

