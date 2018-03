Governo encerra 2017 com rendimentos da reserva financeira de 22 mil milhões de patacas

Os investimentos da reserva financeira da RAEM renderam mais de 22 mil milhões de patacas ao Governo no ano passado. Em finais de Dezembro, os valores dos capitais da reserva financeira fixaram-se em 490 mil milhões de patacas. Apesar destes valores, a taxa de execução orçamental continua a ser baixa, sendo que, em 2016, a do PIDDA ficou “abaixo da taxa de 40% da execução do orçamento”.

Catarina Vila Nova

Em finais de Dezembro do ano passado, os rendimentos dos investimentos do Governo ultrapassaram os 22 mil milhões de patacas, correspondendo a uma rentabilidade anual de 4,8%. No que à reserva cambial diz respeito, foi registado um retorno de 3.500 milhões de patacas, o que corresponde a um incremento anual de 2,3%. Estes valores foram ontem avançados pelo secretário para a Economia e Finanças à Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, numa reunião onde foram também apresentadas justificações para a baixa taxa de execução do orçamento e do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA).

“Segundo a explicação do Governo, o princípio é de segurança e prudência na aplicação das reservas cambial e financeira”, começou por enquadrar Mak Soi Kun, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas. “Podemos ver que essas aplicações financeiras tiveram em conta as circunstâncias de mercado e de investimento e como foi registado um desempenho bastante satisfatório a nível mundial no mercado de investimento, as receitas também conseguiram reflectir esse bom desempenho de mercado”, explicou o deputado, após a reunião com os membros do Executivo.

De acordo com os números ontem disponibilizados pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM), em finais de Dezembro de 2017, os valores dos capitais da reserva financeira cifraram-se em 490 mil milhões de patacas, correspondendo a um aumento de 11,7% em termos anuais. A reserva básica representava 127,9 mil milhões e a extraordinária 362,1 mil milhões.

BAIXA TAXA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL É “ACEITÁVEL”

Em relação ao PIDDA de 2016, foi ontem avançado que a sua taxa de execução orçamental “é abaixo da taxa de 40% de execução do orçamento”, disse Mak Soi Kun. Para o deputado, esta situação é “aceitável” porque “aconteceu antes da entrada em vigor da lei do enquadramento orçamental”, a 1 de Janeiro deste ano. “Segundo a justificação dada pelos serviços, a legislação ainda não estava completa e também houve necessidade de uma coordenação entre serviços e foi essa coordenação que dificultou muitas vezes a execução do orçamento”, explicou o deputado.

Outra das explicações ontem apresentadas pelos membros do Governo prende-se com os “preços dos materiais”. “Por isso foi levantada a questão de uma revisão da lei de aquisição de bens e serviços porque, caso contrário, havendo uma insuficiência em termos de instrumentos jurídicos, isto pode servir de pretexto para os serviços públicos elaborarem orçamentos que não condizem com a realidade”, disse Mak Soi Kun.

Em 2014, o Governo assegurou que iria avançar com a revisão da legislação sobre a aquisição de bens e serviços não tendo, na altura, avançado com nenhuma data para a elaboração de um novo diploma. Em Maio do ano passado, o secretário para a Economia e Finanças disse que o processo legislativo deste regime deveria começar no terceiro trimestre deste ano.

Apesar de terem aceite as justificações apresentadas pelo Executivo, os membros do grupo de trabalho entenderam ser necessário haver uma intervenção dos profissionais das finanças para fazer uma avaliação do orçamento por existir uma “certa falta de profissionalismo” nos trabalhos destes serviços.

Em relação às empresas de capital público e filiais por elas criadas, Mak Soi Kun diz existir a “necessidade de haver uma fiscalização sobre elas, porque necessitamos de saber como é que o erário público está a ser utilizado”. “De acordo com a legislação vigente, há uma certa dificuldade e falta de informações para fazer essa fiscalização. O senhor secretário também reconheceu que há uma necessidade de reforçar essa fiscalização”, notou o legislador.