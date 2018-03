Delegados de Macau na APN: Xi Jinping “é sempre eleito”

O fim do limite de mandatos para o Presidente vai permitir a Xi Jinping prosseguir com a campanha anti-corrupção e o desenvolvimento da China, defendem dois representantes de Macau que prometem levar problemas locais à Assembleia Popular Nacional, que arranca na segunda-feira.

Vítor Quintã

As dificuldades que os estudantes locais sentem nas universidades do continente e a necessidade de tornar a vida mais fácil para Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa. São estes os problemas que dois dos 12 representantes da RAEM, o estreante Lai Sai Kei e a veterana Paula Ling Hsião Yun, vão levar à Assembleia Popular Nacional (APN). A reunião do principal órgão legislativo chinês, que começa na segunda-feira em Pequim, vai ser marcada pela proposta do Partido Comunista Chinês (PCC) de eliminar o limite de dois mandatos para o cargo de Presidente. Os dois delegados disseram ao PONTO FINAL que apoiam a continuidade de Xi Jinping no poder após 2023, sublinhando o sucesso daquela que tem sido a bandeira do actual Presidente, o combate à corrupção.

Paula Ling elogia o impacto da mais ampla e persistente campanha anti-corrupção de que há memória na China, que desde 2013 puniu já mais de 1,5 milhões de membros do PCC, incluindo 400 altos quadros do regime. “Toda a gente estava a pensar que seria algo transitório”, mas a criação da Comissão Nacional de Supervisão, que a partir deste mês vai cobrir todo o território chinês, provou o contrário, diz a advogada. “O Xi Jinping estando no poder, dá continuidade à política dele”, sublinha Paula Ling.

“É sempre eleito”

A emenda constitucional, que foi tornada pública no domingo pelo Comité Central do PCC, criou polémica, com um grupo de intelectuais chineses, encabeçado pelo colunista Li Datong, a pedir aos representantes de Pequim que votem contra, avisando que a limitação de dois mandatos serve para “evitar a ditadura pessoal e que um indivíduo possa sobrepor-se ao partido”. Mas tendo em conta que a APN é composta sobretudo por membros do PCC, é certa a aprovação da emenda, que permitirá a Xin Jinping ficar no cargo depois de 2023, quando termina o seu segundo mandato.

Também Paula Ling acredita que os piores receios são infundados. A advogada sublinha que, mesmo que Xi Jinping se queira eternizar no poder, “não há grande problema, porque é sempre eleito. Não há impedimento para uma pessoa cumprir mais do que dois mandatos”. O Presidente é eleito pela APN, cujos membros são escolhidos pelas assembleias de cada província, sem sufrágio universal. Nem as críticas vindas do ocidente incomodam Paula Ling, que defende que “a China tem as suas características próprias”. Também Lai Sai Kei diz que não fazia sentido que apenas o Presidente tivesse limites de mandato, ao contrário dos cargos de líder da APN e do exército.

Assim assim, a proposta levou muitos residentes chineses de Macau a confessar nas redes sociais que vão tentar obter um passaporte português, avançou o PONTO FINAL na quarta-feira. Mas Lai Sai Kei acredita que a decisão será “boa para o país, boa para o Partido, boa para o desenvolvimento de Hong Kong e Macau e devemos apoiá-la”. O director da Escola Keang Peng diz que a continuidade de Xi Jinping garante que o projecto da Grande Baía vai continuar, permitindo à cidade “agarrar o comboio do rápido desenvolvimento chinês”.

Problemas em agenda

Paula Ling voa hoje para Pequim com uma preocupação na agenda, o reforço do papel de Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa. “Precisamos de melhorar nessa área”, defende a advogada. Tanto o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau como o Fórum de Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa têm tido “muitas actividades, mas o resultado não tem sido muito ao nosso gosto”, lamenta Paula Ling.

O Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau já permite a muitos produtos vindos dos Países de Língua Portuguesa entrar no continente sem pagar taxas alfandegárias, desde que passem pela RAEM. Mas Paula Ling defende “um apoio mais concentrado por parte do Governo Central, em vários aspectos aduaneiros”, como por exemplo “mais facilidades em inspecções”.

Já Lai Sai Kei quer pedir mais apoio para os estudantes de Macau que escolhem as universidades da China continental. O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior revelou há cerca de um mês que quase 800 estudantes locais conseguiram ingressar em instituições do continente para o próximo ano lectivo de 2018/19, um novo recorde. Mas o director da Escola Keang Peng avisa que, vindos de um sistema de ensino diferente, muitos estudantes de Macau “sentem que não conseguem acompanhar” o ritmo. “Algumas pessoas chegam a achar que é demasiado difícil e desistem”, lamenta Lai Sai Kei.

Em Dezembro, o Chefe do Executivo anunciou que o Governo Central iria criar “uma bolsa de estudo especial destinada aos estudantes de Macau que frequentam o ensino na China interior”. Chui Sai On acrescentou ainda que se prevê “a introdução de um prémio de excelência, o alargamento do número de vagas para as bolsas de mérito e o aumento significativo dos incentivos aos referidos alunos”. Mas o director da Escola Keang Peng avisa que é preciso “que as universidades prestem mais atenção a isto”, senão esta política não vai beneficiar Macau.