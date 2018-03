CPCS vai discutir legislação sobre entrada de turistas que procuram trabalho em Macau

A alteração legislativa sobre a entrada de turistas em Macau e posterior mudança para trabalhadores não-residentes vai ser discutida ao longo deste ano em sede de Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS). Ng Wai Han, secretária-geral do CPCS, avançou que será necessária uma comunicação estreita com o Serviço de Migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública.

“Uma vez que este assunto também tem a ver com serviço de migração, nós temos de ter uma comunicação com os mesmos, recolher os dados, informações e, depois, é que vamos apresentar o resultado junto do CPCS”, disse Ng Wai Han, também sub-directora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

Os representantes da ala laboral que marcaram presença na reunião de ontem do CPCS, manifestaram a sua posição em relação à Lei da contratação de trabalhadores não-residentes. “Achamos que deve ser revisto porque nós achamos que não se deve permitir que os turistas, depois de virem a Macau, se tornem posteriormente trabalhadores não-residentes”, afirmaram.

A situação dos recursos humanos em Macau no sector de condutores profissionais é outro dos temas que vão ser discutidos ao longo deste ano pelo CPCS. O relatório sobre aquela situação, conduzido pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM), já foi entregue ao CPCS, que irá dar início à respectiva análise este ano.

Ng Wai Han frisou ainda que o CPCS está também a dar acompanhamento aos trabalhos de conjugação de trabalho de condutores profissionais, conduzidos pela DSAL. “Depois de recolher todas as informações iremos submeter à Comissão Executiva do CPCS, para ouvirmos as opiniões” dos membros das organizações representativas dos empregadores e das organizações representativas dos trabalhadores. J.F.