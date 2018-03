CPCS: Discussão da Lei Sindical continua sem data

O Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) continua sem data para dar início à discussão da Lei Sindical. O organismo prevê, contudo, a apresentação do relatório sobre o estudo das condições sociais necessárias para ser dado início àquela discussão. A informação foi avançada por Ng Wai Han, sub-directora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, depois de uma reunião plenária do CPCS durante a qual foram aprovadas 13 actividades para o plano de discussões de 2018.

Joana Figueira

A apresentação do relatório sobre o estudo das condições sociais necessárias para se iniciar a discussão da Lei Sindical deverá acontecer no quarto trimestre deste ano. Do plano de actividades do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) para 2018 consta apenas o acompanhamento da investigação e o estudo da lei sindical, sendo que, actualmente, o organismo está a trabalhar no processo de adjudicação da entidade responsável pela elaboração do relatório. Continua sem ser avançada uma data para o arranque da discussão da Lei Sindical.

“Este ano nós estamos apenas a acompanhar a investigação e o estudo das condições sociais necessárias para se iniciar a discussão da Lei Sindical. Vamos dar acompanhamento da realização do relatório que vai ser feito pela terceira entidade. Em relação à legislação da Lei Sindical, nós, da parte do Governo, estamos abertos e gostaríamos de ouvir as opiniões da sociedade”, afirmou ontem a secretária-geral do CPCS, Ng Wai Han, após reunião plenária.

O organismo chegou ao consenso de deixar responsável pelo projecto de investigação e estudo uma terceira entidade. “Actualmente estamos no procedimento administrativo que diz respeito à adjudicação. [A terceira entidade] tem que entregar o relatório dentro de 240 dias. Ou seja, depois da elaboração tem que apresentar o seu relatório junto do Governo, da parte laboral e também da parte patronal”, disse a também sub-directora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

De acordo com a responsável, o contrato de adjudicação com a Associação de Estudo de Economia Política de Macau, criada em Outubro de 2015 e actualmente presidida por Kevin Ho, sobrinho do antigo Chefe do Executivo, Edmund Ho, ainda não foi assinado.

A Associação de Estudo de Economia Política de Macau vai receber 837 mil patacas do Governo para conduzir o estudo das condições necessárias para se iniciar a discussão da Lei Sindical. A decisão foi publicada no final do mês de Janeiro em Boletim Oficial, através de despacho do Gabinete do secretário para a Economia e Finanças, que delegou poderes na Comissão Executiva do CPCS para a celebração deste contrato.

Wong Chi Wong, coordenador do CPCS, disse em declarações ao PONTO FINAL que o organismo a que preside convidou cinco entidades para apresentarem as suas propostas: a Universidade de Macau, a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, a empresa e-Research-Solutions e a Associação de Estudo de Economia Política. Apenas a última apresentou a sua proposta para a realização do estudo sobre a Lei Sindical.

Recolhidas 1500 opiniões sobre Lei das relações de trabalho

A secretária-geral do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) destacou ontem as alterações prioritárias a efectuar nas legislações relativas às relações de trabalho entre as actividades que integram o conjunto de actividades planeadas para este ano. “Os nossos trabalhos dependem muito das informações ou dos dados recolhidos e só depois poderemos dar o próximo passo”, disse Ng Wai Han, avançando que já foram recebidas 1500 opiniões.

As alterações na Lei das relações de trabalho e na Lei das relações de trabalho a tempo parcial consta dos trabalhos previstos nas Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2018 e, desta forma, o CPCS “tem que seguir o calendário”.

Os representantes da ala laboral presentes na sessão plenária do CPCS manifestaram que pretendem que o trabalho de revisão da Lei das relações de trabalho possa ser acelerada. Afirmaram ainda estar atentos às questões relacionadas com a licença de paternidade remunerada.

Salário mínimo universal discutido em 2019

A proposta de lei relativa ao salário mínimo universal só será incluída no calendário de actividades do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) em 2019, segundo a secretária-geral do organismo, Ng Wai Han. “Ainda estamos a fazer um relatório final sobre as opiniões recolhidas [na consulta pública] e esperamos conseguir acelerar esse trabalho e, assim, atempadamente, publicar ou submeter essas opiniões”, disse a também sub-directora da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).