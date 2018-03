Contos de determinação

Leslie T. Chang tem vindo a descrever as experiências de mulheres operárias em fábricas que se situam em partes muito diferentes do mundo. A escritora sino-americana, que viveu durante uma década na China, aborda no livro “Factory Girls: From Village to City in a Changing China”, as vivências de duas mulheres afastadas do meio rural a que pertencem, para quem o futuro se definiu numa fábrica na província de Guangdong.

Texto: Mark Phillips (Macau Closer)

A jornalista e escritora sino-americana Leslie T. Chang mudou-se para Xangai, no final de 1998, para trabalhar no The Wall Street Journal. Filha de pais imigrantes chineses, sentiu-se fascinada pelas vidas e experiências das mulheres migrantes, trabalhadoras das fábricas, particularmente na província de Guangdong, no Sul da China. Em 2004, a escritora começou a trabalhar no seu livro “Factory Girls: From Village to City in a Changing China”, viajando frequentemente para a cidade industrial de Dongguan, onde seguiu a vida de duas mulheres. “Factory Girls” foi nomeado um dos 100 Livros Notáveis pelo jornal The New York Times, em 2008, e recebeu ainda o Prémio Literário PEN EUA 2009 para Não Ficção e o Asian American Literary Award, também para Não Ficção. Leslie T. Chang chega a Macau este mês, para participar na 7ª edição do Festival Rota das Letras.

Ao passar tempo com “mulheres operárias”, sentiu que conseguiu encontrar pontos em comum com elas, apesar dos vossos antecedentes muito diferentes?

Leslie T. Chang: Mesmo que os nossos contextos culturais, económicos e pessoais fossem tão diferentes, eu relacionei-me com elas. Eu era uma jovem mulher sozinha a tentar descobrir o que estava a fazer, e elas também eram jovens mulheres jovens por sua conta. Elas contaram como foram pressionadas pelas suas famílias e eu entendi isso, mesmo que os meus pais estivessem bastante ‘americanizados’. Também senti que elas estavam tão curiosas sobre mim como eu sobre elas.

Parece que realmente desenvolveu uma admiração por elas.

L.T.C: Definitivamente. Desde o início, conversei com estas jovens mulheres e cada uma delas me contou a incrível história daquilo por que passaram para chegar onde estavam, o que envolvia sempre ser enganado por pessoas mais velhas, geralmente homens, que lhes gritavam, de forma maligna, injustamente, e elas eram apenas meninas de 16 anos. Tive uma sensação de espanto com o que elas estavam a fazer e com o facto de elas estarem conscientes sobre o que estavam a passar. Eu não podia imaginar-me nessa situação, porque basicamente elas estavam num mundo sem os pais. Os seus pais nunca tinham sido capazes de lhes dar nada em termos de orientação ou valores para viver num mundo moderno, porque os seus pais viviam num outro mundo. Psicologicamente e emocionalmente, elas estavam sozinhas há muito tempo.

No Ocidente, tendemos a olhar para a situação dos trabalhadores das fábricas chinesas e vê-lo como muito explorador, até ao ponto em que talvez nos sintamos culpados por usar ou vestir os produtos que fabricam. Mas você parece ter adoptado uma abordagem diferente para contar esta história.

L.T.C: Do nosso ponto de vista, as suas vidas são terríveis e não escolheríamos essa vida para nós, mas quando olhamos para de onde eles vêm e o que essa experiência de migração significa para eles, é algo muito diferente. Mesmo antes de eu entrar, essa era a minha suspeita. Se você perguntasse como era a história deles, seria diferente da história que eu ou você contaríamos, que é muito focada nas condições da fábrica, nos abusos e violações. Então eu queria ver o mundo como elas o viam, e era muito diferente do que nós assumimos sobre elas, e o que a imprensa ocidental estava a escrever sobre elas.

Qual é a sua visão, no geral, do desenvolvimento económico da China?

L.T.C: Quando se olha para trás, pode-se dizer, ao olhar para estas mulheres, que cada uma delas sacrificou muito por causa do desenvolvimento do país. Mas agora, quando olhamos para a China, vemos que é uma das economias mais fortes do mundo, e não apenas no sentido macro, as vidas individuais melhoraram porque a economia está a crescer muito rápido. Isso faz-me sentir que a China fez o que era certo. É claro que eles também cometeram muitos erros, as pessoas passaram por verdadeiras dificuldades, mas em termos de mudança económica, foi uma conquista incrível que eles conseguiram que também contribuiu para o seu povo.

Como vê a situação das mulheres na China, hoje?

L.T.C: A China, como uma nação em desenvolvimento, não uma nação rica do primeiro mundo ainda, está a fazer notavelmente bem nas questões das mulheres. Sim, ainda há discriminação em termos de remuneração, em termos de quais empregos são apropriados para mulheres e homens, mas isso também é verdade na América e em muitos países na Europa; existe uma diferença salarial entre homens e mulheres e não há muitas mulheres nos mais altos cargos. Uma grande razão é que a China teve uma revolução, que correu mal de muitas maneiras, em termos de economia e de radicalismo político, mas derrubou estereótipos e ideias tradicionais sobre o que as mulheres deveriam fazer e o que os homens deveriam fazer.

Começou a trabalhar no seu livro há quase 15 anos. Que relevância pensa que ele ainda tem em 2018?

L.T.C: Mesmo que a estrutura do sistema fabril na China esteja a mudar e a mudar-se para diferentes lugares e a tecnologia esteja a melhorar, sinto que esse incrível desejo de progresso e de mundo moderno ainda é um componente muito forte na China. É obviamente movido muito mais adiante e há pessoas que são mais críticas em relação a isso do que costumavam ser, pessoas que estão a dizer “o que estamos a perder, o que levamos aos nossos filhos, se tudo o que nos importa é o progresso e o sucesso económico?”. Isso é obviamente muito saudável e muito importante, mas acho que o acolhimento do mundo moderno, o progresso, a tecnologia e o auto-aperfeiçoamento ainda são muito fortes na China. Eles querem tanto melhorar as suas vidas e acho que isso ainda é uma característica definidora da China.

Para o seu projecto actual, passou cinco anos no Egipto a observar mulheres que trabalham em fábricas. De que modo é esse projecto diferente daquele que realizou na China?

L.T.C: O foco é geralmente semelhante, na medida em que estou a olhar para as mulheres envolvidas em fábricas de vestuário, mas todo o contexto – histórico, geográfico, religioso e económico – é completamente diferente, você pode dizer o contrário. Basicamente, estas mulheres estão a ir para as fábricas, muitas vezes muito modernas, com ideias muito progressistas sobre como as mulheres precisam de ser assertivas e assumir a responsabilidade. Mas depois à noite elas vão para casa, onde os seus pais lhes dizem o que vestir e os seus irmãos abusam delas por terem um namorado, tiram-lhes os seus telemóveis. Então, na verdade, é uma coisa muito mais desafiadora na medida em que eles estão a tentar lidar com o mundo moderno e ainda assim forçados a operar neste mundo realmente tradicional.

Qual diria que é a diferença mais significativa entre a China e o Egipto?

L.T.C: Na China, a religião é o progresso, todos querem mudar. E no Egipto há um medo da mudança, e o que essas mulheres querem mostrar é “eu estou a trabalhar numa fábrica, mas ainda sou a mesma pessoa que era. Não se preocupe, não mudei”, porque há toda uma pressão social para ser modesta e tradicional. Então, é como um acordo que elas têm que fazer com os seus maridos ou pais como: “Eu vou trabalhar na fábrica, mas não isso não me vai mudar”. O que de certo modo anula a ideia de fazer parte do mundo moderno. Algumas das mulheres que conheci nas fábricas estavam a ir muito bem, a serem aumentadas para serem supervisoras, mas as suas famílias não faziam ideia.

Escrever sobre mulheres no Egipto é mais desafiante para si do que escrever sobre mulheres na China?

L.T.C: A narrativa que apresentamos para a China, mesmo que seja surpreendente para as pessoas, elas podem relacionar-se de imediato, como “oh, é claro, ela quer melhorar a sua vida, todos querem isso. Claro que ela quer escolher o seu próprio marido”. É muito reconhecível para nós no Ocidente, é uma história sobre o progresso individual. Mas, no Egito, é uma história muito mais complicada e carregada porque essas mulheres são, de muitas maneiras, o que diríamos oprimidas. E, até certo ponto, elas entram na sua opressão, o que obviamente é uma coisa muito sensível de se dizer. Em certo sentido, elas opõem-se a isso, mas não têm nenhum poder para fazer qualquer mudança. Então, é uma coisa muito mais complicada que nós gostaríamos de descrever de uma forma simpática, mas também crítica, porque acho que o sistema precisa de ser criticado. Não podemos simplesmente dizer: “Esta é a sua cultura e não podemos julgá-la”.