Comércio externo sobe 31% em Janeiro passado

O valor total do comércio externo de mercadorias de Macau subiu, em Janeiro passado, 31% para 9,65 mil milhões de patacas em relação ao mesmo mês de 2017, foi ontem anunciado.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), em Janeiro exportaram-se 1,23 mil milhões de patacas em mercadorias, ou mais 26% do que no período homólogo.

No mês em análise, o valor da reexportação cresceu 34,8% para 1,08 mil milhões de patacas, tendo sido registado também um aumento nas importações de 31,9% (8,43 mil milhões de patacas) em termos anuais.

As exportações para a China continental atingiram, em Janeiro passado, 214 milhões de patacas, mais 92,4% em termos anuais. O valor das exportações para as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas, vizinhas de Macau, representou 99% das exportações para o interior da China e cresceu 112,1% em termos anuais.

Também as vendas para Hong Kong (810 milhões de patacas) registaram, no primeiro mês do ano, uma subida de 26%, ao passo que os valores exportados para os Estados Unidos (15 milhões de patacas) e para a UE (13 milhões de patacas) desceram 30,8% e 39,7%, respectivamente, em termos anuais.

Em Janeiro passado, as importações da China continental (3,07 mil milhões de patacas) e da UE subiram 34,8% e 16,7%, respectivamente, em relação ao mês homólogo de 2017. Para os países de língua portuguesa, o valor importado de mercadorias cresceu, em Janeiro último, 17,4% para 72 milhões de patacas.

O défice da balança comercial de Janeiro alcançou 7,20 mil milhões de patacas, de acordo com a DSEC.