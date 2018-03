China desenvolve o seu primeiro porta-aviões de propulsão nuclear

A China está a desenvolver o seu primeiro porta-aviões de propulsão nuclear, que deverá estar pronto em 2025, informou a imprensa, num novo marco histórico na ambição de Pequim de aumentar a sua capacidade militar.

O CSIC, a principal empresa chinesa de construção naval militar, afirmou esta semana num comunicado que um navio de propulsão atómica poderá estar pronto a navegar dentro de sete anos, segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post.

A marinha chinesa tem já dois porta-aviões, ambos de propulsão clássica. O primeiro foi comprado à Ucrânia e restaurado na China; o outro, inaugurado em 2017, foi inteiramente desenhado e construído no país asiático.

O CSIC encarregou-se do restauro do primeiro e da construção do segundo, pelo que analistas afirmam que o navio de propulsão nuclear anunciado é um porta-aviões.

No entanto, a empresa modificou o seu comunicado na quarta-feira, e eliminou referências a uma navio nuclear, referindo antes que trabalha em “tecnologias-chave”.

“O panorama da segurança da China está a experimentar profundas alterações, e as ameaças à sua segurança marítima estão a aumentar”, referiu a empresa.

Nos últimos anos, a China tem adoptado uma política assertiva no Mar do Sul da China, que reclama quase na totalidade, apesar dos protestos dos países vizinhos.

Os Estados Unidos, que têm onze porta-aviões nucleares, e a França, que tem um, são os únicos países do mundo com porta-aviões propulsionados por reactores atómicos.