1º aniversário da Cinemateca Paixão é celebrado com cinema e gastronomia

Mais de 11 mil pessoas passaram já pela sala de cinema que veio preencher um vazio que existia em Macau no horizonte de espaços disponíveis para ver e mostrar cinema alternativo. A Cinemateca Paixão vai comemorar o primeiro aniversário desde que abriu portas a comer e beber com quem gosta de cinema. A partir de dia 16, há seis filmes e seis ‘workshops de sabores’ consagrados à gastronomia.

Cláudia Aranda

Cerca de 11 mil espectadores encheram a pequena sala de 60 lugares da Cinemateca Paixão entre Março e Dezembro de 2017 e mais de dois mil participaram em ‘workshops’ e palestras, um número acima da estimativa inicial, adiantou ontem ao PONTO FINAL a directora de operações, Rita Wong, em altura de balanço. Desde que abriu, a Cinemateca realizou uma média de 50 projecções de filmes por mês, acrescentou Rita Wong. A Associação Audio-Visual CUT é a entidade que ganhou a concessão até final de 2019 para a gestão e programação do espaço.

Sobre a razão para a rápida adesão do público ao projecto, Rita Wong defende que “o mais importante é assegurar uma programação importante e de qualidade”. “É claro que os números de espectadores são relevantes para referência, mas deve haver um equilíbrio entre a programação e a vontade de encher salas, esta é a minha filosofia”, explica. A responsável acredita que é importante não perder de vista as tendências mais comerciais, proporcionar “oferta artística, algo mais desafiante, ‘avant-garde’, pioneira”. Mas, ao mesmo tempo, satisfazer quem procura um cinema “mais leve”. Desta maneira, “podemos alcançar diferentes tipos de públicos”.

Rita Wong não tem dúvidas de que a Cinemateca veio preencher um vazio que existia em Macau em termos de oferta de salas para ver e mostrar cinema independente e produções fora dos grandes circuitos comerciais. “As pessoas passaram a ter mais opções, essa é que é que a nossa vantagem, oferecemos filmes clássicos e produções actuais, há mais escolha”.

A responsável admite que hoje em dia é possível ver todo o tipo de filmes sem sair de casa. A diferença é que a Cinemateca oferece uma programação pensada e enquadrada, proporciona visualizações com a presença dos cineastas, oferece a oportunidade para o público conviver com o mundo do cinema, criou um espaço de reunião, de partilha e de debate entre pessoas que gostam de cinema. “Isso é algo que que quem fica a ver filmes em casa não tem”, garante. Por outro lado, tem havido um esforço em “criar uma plataforma para os jovens cineastas mostrarem o seu trabalho”.

Ver filmes, comer e beber

A Cinemateca Paixão abriu portas a 31 de Março do ano passado e vai celebrar estes meses dedicados a mostrar o cinema que faltava em Macau e a promover os realizadores locais com um ciclo de seis filmes, intitulado “Beber-beber, Comer-comer! – O Sabor do Cinema”. A iniciativa pretende juntar ao cinema “uma experiência cultural”, explica Rita Wong.

“Desta vez não temos só filmes, vamos ter também comidas e bebidas. Temos seis filmes e, em paralelo, seis ‘workshops’ de sabores, vamos emparelhar o cinema com a comida, queremos criar experiências inter-activas com o público”, explica a directora de operações. Os participantes devem inscrever-se previamente e mostrar o bilhete do filme associado à experiência, de maneira a garantirem vaga.

“Kampai! For the Love of Sake”, uma produção conjunta entre o Japão e os Estados Unidos, realizada por Mirai Konishi, é o filme de abertura, no dia 16 de Março. À festa, no espaço da Cinemateca, vai juntar-se um especialista em sake.

Quem for ver “City of Gold”, filme norte-americano, realizado por Laura Gabbert, poderá participar no ‘workshop’ liderado por uma crítica gastronómica de Macau, que vai partilhar a sua “cozinha privada” e levar os participantes a provar sabores exóticos num restaurante nepalês.

Segue-se “Noma: Ants on a Shrimp”, do holandês Maurice Dekkers, ao qual se associa a experiência de um “Cardápio Especial do Chakra Space”. O filme japonês “Tampopo”, de Juzo Itami é acompanhado de uma “Viagem ao Mundo do Ramen no Furu Furu”. Ao filme indiano “The Lunchbox”, de Ritesh Batrag, segue-se o ‘workshop’ “Tudo acerca do Caril indiano”. O ciclo encerra com a produção britânica “Toast”, de S.J. Clarkson, e um “Chá da tarde na Old House Bakery”.