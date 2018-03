Serviços de Saúde propõem taxas de parto para trabalhadoras não-residentes nove vezes mais altas

O Governo pretende aumentar as taxas de parto para mulheres trabalhadoras não-residentes. A proposta foi apresentada ontem pelos Serviços de Saúde, que justificam a subida com a concentração de recursos nos serviços prestados aos residentes. De acordo com informação facultada pelo organismo ao PONTO FINAL, o despacho será entregue hoje ao secretário para os Assuntos Sociais e Cultura.

Joana Figueira

Os Serviços de Saúde querem aumentar as taxas de parto para mulheres trabalhadoras não-residentes, que deverão passar a pagar 8.775 patacas ao invés das 975 patacas actualmente pagas por um parto natural. A alteração significa um incremento de nove vezes o valor actual. No caso dos partos por cesariana, as taxas passam de 1.950 patacas para 17.550 patacas. Ho Ioc San, sub-directora dos Serviços de Saúde, justificou que o ajustamento pode “assegurar o uso racionado dos recursos médicos locais e concentrá-los para prestar melhores serviços aos residentes locais”.

Questionado pelo PONTO FINAL, o Gabinete do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura respondeu que Alexis Tam “ainda não recebeu a proposta dos Serviços de Saúde sobre o ajustamento das taxas cobradas a parturientes no CHCSJ. Assim que receber, a mesma será cuidadosamente analisada e a decisão tomada posteriormente comunicada”.

A proposta, apresentada ontem pelos Serviços de Saúde e que ainda terá de ser aprovada pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura e publicada em Boletim Oficial, abrange ainda as taxas de parto para mulheres do exterior. Prevê-se um aumento de 1.950 patacas para 17.550 patacas em partos normais e de 3.900 patacas para 35.100 patacas no que respeita aos partos com cesariana.

“Ao longo de 20 anos não tivemos quaisquer ajustamentos sobre as cobranças. Mas uma vez que o custo ainda é muito baixo, pretendemos fazer um ajustamento das cobranças e assim podemos assegurar o uso racionado dos recursos médicos locais e concentrá-los para prestar melhores serviços aos residentes locais”, disse Ho Ioc San, em conferência de imprensa.

De acordo com a sub-directora dos Serviços de Saúde, registou-se um aumento do número de mulheres do exterior que optam pelo Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) para realizar os partos. Incluem-se as parturientes não-residentes e as parturientes trabalhadoras não-residentes.

Entre 2015 e 2017, houve um total de 3.371 partos no CHCSJ, sendo que 20% destes são relativos a mulheres do exterior (675 partos) e 8% eram mulheres trabalhadoras não-residentes (269). “Com o aumento da necessidade do serviço é difícil nós acompanharmos e satisfazermos totalmente esta necessidade. A intenção do hospital é orientar essas pessoas para, por exemplo, os sítios em que elas supostamente devem dar à luz”, afirmou Ho Ioc San, apontando que é necessário contrariar a tendência de aumento do número de parturientes do exterior em Macau.

A implementação da política de dois filhos na China Continental, a partir de 1 de Janeiro de 2016, foi indicada como um dos motivos para a tendência de crescimento do número de mulheres do exterior a preferirem o hospital público de Macau para realizar o parto.

Ho Ioc San frisou que foram auscultadas as opiniões da Associação das Mulheres e Associação Geral dos Moradores, que “estão de acordo com este aumento”. Quanto à recolha de opiniões de associações que representam trabalhadores não-residentes em Macau, não existiu. “Se nós ouvíssemos as opiniões deles é claro que eles estariam contra. Ninguém quer aumentos”, fundamentou a responsável.

“Este aumento vai tornar-se um fardo”

“Eu acho que talvez devêssemos ser consultados também”, disse Violeta Duran ao PONTO FINAL. “É uma imposição para nós, trabalhadoras não-residentes, certo? Deviam perguntar-nos as nossas opiniões, se é acessível para nós ou não pagar este valor”, acrescentou a presidente da Associação do Santo Niño de Cebu em Macau.

“É muito difícil para nós, trabalhadoras não-residentes, ter este aumento no que diz respeito às taxas cobradas por dar à luz. O salário de uma trabalhadora doméstica é muito baixo, a grande parte recebe apenas 4000 patacas, e, neste momento, o preço das coisas em Macau – nomeadamente a habitação – está a aumentar. Este aumento das taxas cobradas a parturientes não-residentes vai tornar-se um fardo para as pessoas em questão”, afirmou Violeta Duran.

Ainda que na maioria das vezes as trabalhadoras não-residentes regressem ao seu país para realizar o parto – seja por procurarem o apoio da família ou por não conseguirem conciliar o seu trabalho, em Macau, com a maternidade – Violeta Duran admite que, tanto quanto sabe, existe “compreensão” por parte dos empregadores durante o período de gravidez.

Karen Ann Caballes tem 23 anos. Está em Macau desde 2016, quando decidiu sair das Filipinas para procurar um trabalho com um melhor salário. É um dos exemplos das muitas mulheres trabalhadoras não-residentes no território que decidiu voltar a casa para que o filho nascesse perto da família e do pai. Os testemunhos de algumas amigas, também filipinas, sobre o procedimento do trabalho de parto em Macau também pesaram na sua decisão.

Sobre o ajustamento das taxas cobradas a parturientes trabalhadoras não-residentes, Karen considera “injusto”. Seria capaz de pagar os valores que poderão vir a ser cobrados? “Não”, diz, sem hesitar. “São demasiado elevados”.

Ao contrário de Violeta Duran, que não considera ser uma medida discriminatória por ser aplicada pelo Governo, Amélia António, presidente da Casa de Portugal em Macau, criticou, em declarações à TDM – Rádio Macau, a inclusão de trabalhadores não-residentes e turistas no todo: “Relativamente ao turista, não me choca, porque o turista não faz parte da economia local, e sabemos que, por trás do turista, podem estar esquemas de aproveitamento da situação de Macau. Agora, um trabalhador não-residente choca-me profundamente. Nitidamente, são medidas discriminatórias graves”.

A mesma emissora avançou que, de acordo com dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública, no ano passado havia 162 portugueses com o estatuto de trabalhadores não-residentes no território, enquanto que em 2016 contavam-se 171. Já os dados divulgados recentemente no portal da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) mostraram que a maioria dos trabalhadores não-residentes continua a ser da China, com 113.632, seguindo-se as Filipinas, 28.947, e o Vietname 15.076. As famílias com empregados domésticos absorvem 27.167 trabalhadores não-residentes, sendo a maioria, 14.142, das Filipinas.

O regresso da “discriminação positiva”

“Os nossos interesses e os nossos serviços são para os residentes locais. Este ajustamento dos custos, das taxas, não existem quaisquer influências negativas para as parturientes locais. Somente para as parturientes não-residentes”, esclareceu Ho Ioc San. Em Outubro do ano passado, foi o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, quem afirmou que a proposta de um passe de autocarros com custos diferentes para residentes e não-residentes do território constitui uma “medida de discriminação positiva”. A proposta introduziu, pela primeira vez, uma distinção entre residentes e não-residentes, dado que as tarifas são subsidiadas pelo Governo, e “foi entendido que o subsídio atribuído não deve ser igual para todos”, declarou Rosário, à época.