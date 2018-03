PIB regista crescimento de 8% no quarto trimestre de 2017

No quarto trimestre de 2017 o Produto Interno Bruto (PIB) registou um crescimento homólogo de 8% em termos reais, percentagem superior ao crescimento de 6,3% registado no terceiro trimestre. Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o aumento deve-se à contínua subida das exportações de serviços.

A procura externa “continuou forte”, refere o organismo, mantendo o sustentado crescimento do sector do turismo e do jogo, que impulsionou um aumento anual de 15,7% nas exportações de serviços. Neste capítulo destacam-se os aumentos homólogos de 16,3% nas exportações de serviços do jogo e de 15,4% nas exportações de outros serviços turísticos.

O investimento continuou a descer, mas com abrandamento, cuja contracção anual se situou em 14,2%, ao passo que aumentou em 2,7% a despesa de consumo privado e 5,1% a despesa de consumo final do Governo, acrescenta a DSEC.

O deflactor implícito do PIB, que mede a variação global de preços, registou um crescimento anual de 3,4% no quarto trimestre de 2017. Por seu turno, foram revistas em alta as taxas de crescimento económico referentes ao primeiro trimestre (11,5%), ao segundo trimestre (11%) e ao terceiro trimestre (6,3%).