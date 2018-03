Patrão da Galaxy preocupado com licenças de jogo

Com a próxima fase do empreendimento Galaxy Macau prevista para abrir em 2019, e com “a maior arena de espectáculos em Hong Kong e Macau”, o vice-presidente da Galaxy Entertainment, Francis Lui, admite estar preocupado mas confiante numa eventual renovação das licenças de jogo.

Vítor Quintã, em Hong Kong

“Toda a gente está muito preocupada com isso e nós também. O tempo passa a correr”. Foi assim que o vice-presidente do grupo Galaxy Entertainment sublinhou ontem que ainda nada se sabe sobre a eventual renovação das licenças de jogo, que expiram a partir de 2020. Ainda assim, Francis Lui Yiu Tong diz estar confiante que o Governo vai levar em conta o esforço que a empresa está a fazer ao investir em novas atracções para além dos casinos, nomeadamente na próxima fase do empreendimento Galaxy Macau.

Durante a apresentação dos resultados da empresa no último trimestre de 2017, Francis Lui revelou que a primeira parte da terceira fase do Galaxy Macau deverá estar pronta já no próximo ano. O executivo diz que o projecto, que ainda está a ser finalizado, vai incluir um hotel com 1.500 quartos e suites, um centro de convenções e “a maior arena de espectáculos em Hong Kong e Macau”, com capacidade para albergar 16 mil pessoas. Já a construção da quarta fase vai arrancar em 2020, diz Francis Lui, com 3 mil quartos, “elementos de tecnologia avançada” e apenas 3 por cento da área total reservada para o jogo.

“Se nos sairmos bem nestas áreas não relacionadas com o jogo, então estamos confiantes no que toca à renovação” da concessão do grupo, que termina em 2022, acredita o vice-presidente da Galaxy. “O Governo sempre nos pediu para diversificar a nossa oferta e atrair novos clientes”, recordou Francis Lui. “Espero que isso seja algo que eles tenham em consideração”, acrescentou o empresário. Em Novembro passado, durante o anúncio das Linhas de Acção Governativa para este ano, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, prometeu revelar mais pormenores em meados de 2018.

Wynn sem impacto

O director financeiro da empresa, Robert Drake, admitiu, ainda assim, que “o ambiente regulatório mais apertado” em Macau era um factor de risco. Além de ter introduzido novas regras para a contabilidade dos promotores de jogo, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) também exigiu à rival Wynn Macau “esclarecimentos detalhados” sobre as alegações de assédio e abuso sexual que levaram à saída do presidente Steve Wynn.

Mas, questionado pelo PONTO FINAL sobre se este escândalo poderá levar a DICJ a ser mais rígida na avaliação do desempenho das operadoras na hora de renovar ou não as licenças de jogo, Francis Lui recusou-se a comentar. “Temos uma direcção forte e este é um assunto que diz respeito a uma outra empresa e não vai ter qualquer impacto nas operações da Galaxy”, disse o empresário.

A empresa terminou 2017 em grande, com lucros de 4,2 mil milhões de dólares de Hong Kong no último trimestre do ano, um aumento de 40 por cento em relação a igual período de 2016. O chefe da família e presidente da Galaxy, Lui Che Woo, sublinha que a folha de balanço da empresa é “a mais sólida de todas as operadoras de jogo”, o que significa que há “capital suficiente para prosseguir o plano de desenvolvimento e projectos no exterior” sem recorrer à banca.

A Galaxy foi parca em pormenores sobre o empreendimento a desenvolver na ilha vizinha de Hengqin e apenas reiterou que abriu um escritório no Japão para explorar a possibilidade de obter uma licença de jogo, em parceria com a operadora SBM de Monte Carlo. Francis Lui revelou, ainda assim, que o orçamento preliminar para um empreendimento de jogo em Boracay, nas Filipinas, é de 500 milhões de dólares norte-americanos (4 mil milhões de patacas).

Também ontem, a empresa anunciou um aumento de 600 patacas por mês para todos os funcionários de base, efectivo a partir de 1 de Abril. A Galaxy vai ainda conceder cinco dias pagos como licença de paternidade, uma medida também já anunciada há duas semanas pela rival Sands China.