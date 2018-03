Mak Soi Kun quer indicação de República Popular da China no BIR

O deputado Mak Soi Kun sugeriu ontem, no período de intervenção antes da ordem do dia, a indicação de República Popular da China no Bilhete de Identidade de Residente (BIR) e no salvo-conduto. Isto porque, explicou, são estes os documentos de identificação “com que os jovens têm o primeiro contacto” e cujas “informações constantes vão acompanhar o seu crescimento, o que poderá afectar directamente os seus conhecimentos sobre a sua identidade”. “Se estes documentos não dispuserem de uma indicação nítida do país, isto poderá levá-los a reconhecer que eles próprios são pessoas da China em Macau e não pessoas de Macau na China”, alertou Mak Soi Kun. As preocupações do deputado surgem porque, segundo estudos por si referidos, 72% dos estudantes de Macau reconhecem que são chineses, “mas ainda há cerca de 30% dos jovens que não reconhecem bem a sua identidade chinesa”. C.V.N.

