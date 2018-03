Leong Sun Iok quer canal exclusivo para residentes em Gongbei

Na sua intervenção antes da ordem do dia, na sessão plenária de ontem, o deputado Leong Sun Iok instou o Governo a negociar com as autoridades da China para restabelecer o funcionamento dos canais destinados à passagem dos residentes de Hong Kong e Macau no Posto Fronteiriço de Gongbei. O legislador, com ligações à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), diz ainda ser necessário criar novos canais de passagens automáticas destinados aos cidadãos das duas Regiões Administrativas Especiais, uma vez que este posto “é o acesso mais utilizado pelos residentes”.

“Como existem no posto das Portas do Cerco medidas de triagem que separam os residentes dos não-residentes, a passagem fronteiriça é mais expedita. Mas isto não se verifica no posto de Gongbei, onde foram eliminados os balcões exclusivos para os residentes de Macau e Hong Kong, o que leva a uma passagem mais demorada, pois os nossos residentes têm de utilizar as mesmas vias que são utilizadas por um grande número de visitantes do continente”, disse Leong Sun Iok.

Segundo números ontem avançados pelo deputado, até ao terceiro trimestre de 2017, 8.800 residentes trabalhavam em Macau e viviam fora do território e cerca de três mil alunos precisavam de atravessar a fronteira todos os dias. No ano passado, entraram e saíram de Macau cerca de 169 milhões de pessoas, das quais 128 milhões passaram pelas Portas do Cerco.

No Ano Novo Lunar, ainda que o Posto de Gongbei tenha mantido abertos todos os balcões, “ficou cheio na mesma com a multidão, o que trouxe grandes incómodos àqueles que precisam de se deslocar diariamente entre Macau e Zhuhai para trabalhar, estudar e regressar ao domicílio”, notou o deputado. C.V.N.