João Caetano no “momento marcante” da Arábia Saudita

João Caetano actuou na semana passada no primeiro festival de música ao vivo na Arábia Saudita. Apesar das restrições que criaram “duas plateias diferentes” para homens e mulheres, o músico de Macau ficou impressionado com o entusiasmo com que está a ser vivida a abertura do país.

Vítor Quintã

Os norte-americanos “Delfeayo Marsalis Sextet” a tocar um tema chamado “Irish Whisky Pills”. Os britânicos “Incognito” de João Caetano, músico de Macau, a tocar canções sobre amor e paz. Bandas locais. Homens a bater palmas e a dançar. Mulheres a vibrar. Podia ter acontecido em qualquer outro lado, mas aconteceu no Festival de Jazz Groovz, o primeiro festival de música ao vivo na Arábia Saudita, que decorreu na semana passada. “Um momento tocante”, diz João Caetano, que confessou ao PONTO FINAL ter ficado marcado pelo entusiasmo da nova geração saudita.

Os “Incognito” foram convidados pela Time Entertainment, uma empresa da Arábia Saudita encarregue pela Autoridade-Geral do Entretenimento (GEA, na sigla inglesa) de organizar o festival ao ar livre que durante três dias, de 22 a 25 de Fevereiro, ocupou o campo de golfe do Hotel Intercontinental na capital Riade. Por volta de duas mil pessoas compareceram, diz João Caetano, incluindo o poderoso líder da GEA. Ahmad bin Aqeel al-Khatib foi à primeira noite e “gostou muito”, sublinha o músico.

Nesse mesmo dia, a GEA anunciou que iria organizar mais de 5 mil espectáculos, festivais e concertos em 2018, o dobro do ano passado. No dia seguinte, Ahmad bin Aqeel al-Khatib foi ainda mais longe e disse ao jornal “The Guardian” que tinha 64 mil milhões de dólares norte-americanos (516 mil milhões de patacas) para investir na indústria do entretenimento na próxima década. “Uma coisa exorbitante”, diz João Caetano.

Os números são astronómicos, mas o músico diz que o mais marcante foi o “entusiasmo muito grande por parte da audiência, sobretudo quanto tocámos solos”. “Saímos de lá extremamente honrados com a oportunidade de actuar num país onde as pessoas não conhecem aquele sentimento de ouvir música ao vivo daquele calibre, naquelas circunstâncias, com homens e mulheres”, conta João Caetano.

“Duas plateias diferentes”

Mas o conservadorismo que ainda domina a Arábia Saudita continua a ditar as regras. O público estava rigorosamente dividido com apenas uma zona para famílias onde os dois sexos podiam interagir. “Mulheres para a direita, homens para a esquerda, com um corredor de segurança no meio”, diz o músico. “É esquisito”, admite, “era como se estivéssemos a ver duas plateias diferentes”.

Barreiras que não impediram que algumas mulheres se atrevessem a esquecer o véu e a “vibrar” muito com o concerto, diz João Caetano, que recorda ainda “uma manifestação de felicidade por parte dos homens, a dançar e a bater palmas durante as músicas”. Um momento logo interrompido pela segurança do festival, que “teve que lhes pedir para eles se acalmarem”, lamenta o músico.

Aliás, “mediante a reacção do público, em certas alturas os organizadores pediram-nos para não cantar as letras”, revela João Caetano. “Cantar temas de amor, com uma mensagem de paz ou de unificação, é algo que para eles ainda é diferente”, explica. Ainda no ano passado a polícia religiosa da Arábia Saudita reiterou que cantar em público era perigoso para a moral e bons costumes. O concerto dos “Incognito” teve assim várias restrições, a começar pela ausência das cantoras femininas da banda. “Não pode haver mulheres em cima do palco ainda”, explica João Caetano.

O músico admite, ainda assim, que ficou marcado pela “energia muito positiva por parte desta nova geração” de sauditas. João Caetano sentiu também um enorme entusiasmo com a política de abertura lançada pelo príncipe Mohammad bin Salman, que deverá ser o próximo rei da Arábia Saudita. E, apesar das barreiras, o líder dos “Incognito”, Jean-Paul “Bluey” Maunick, lá conseguiu na segunda noite dizer em palco: “Muito para além dos países, para além dos credos, somos uma só nação sob o ritmo”. “Foi um momento marcante”, confessa João Caetano.