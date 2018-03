Guangzhou Evergrande favorito em época com três treinadores lusos

O heptacampeão em título Guangzhou Evergrande volta a partir como favorito para a nova época da Superliga chinesa de futebol, que arranca amanhã, com o Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, como principal rival.

Treinado até ao final de 2017 pelo antigo seleccionador português Luiz Felipe Scolari, o Guangzhou Evergrande venceu três campeonatos, uma Taça e uma Liga dos Campeões asiática antes da saída do brasileiro dar lugar a um regresso.

O antigo campeão mundial pela Itália Fabio Cannavaro regressa ao clube, depois de ter sido demitido em 2015 (e substituído por Scolari) devido aos maus resultados, mas em 2017 foi considerado o Treinador do Ano no Tianjian Quanjian.

Antes do arranque do campeonato, o Evergrande já somou um título, com a conquista da Supertaça da China, ganha ao Shanghai Shenhua, detentor da Taça, por 4-1.

Com os brasileiros Ricardo Goulart e Alan como estrelas maiores do plantel, a equipa volta a assumir o favoritismo na busca do oitavo título seguido, com o Shanghai SIPG, no qual Vítor Pereira substituiu André Villas-Boas, como o adversário mais difícil.

A equipa do ex-FC Porto Hulk e do antigo jogador do Chelsea Óscar, que em 2017 terminou no segundo lugar, quer quebrar a hegemonia da equipa do Cantão e trazer o título para Xangai, com Vítor Pereira escolhido para substituir outro técnico luso.

O Tianjian Quanjian viveu em 2017 um ano de sonho, ao terminar o campeonato no terceiro lugar no ano de regresso ao primeiro escalão, perdeu o treinador, Cannavaro, para o campeão em título, decidindo apostar no português Paulo Sousa. O técnico luso terá de preparar o plantel, que inclui Axel Witsel, para jogar em três competições, a liga, a taça e a Liga dos Campeões asiática, apenas um ano após a subida de divisão.