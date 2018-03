Bienal de Mulheres Artistas reúne emergentes e consagradas no MAM

Foram ontem revelados os nomes das 132 artistas plásticas que integram a 1ª Bienal Internacional de Macau dedicada às Mulheres Artistas, da qual a pintora Paula Rego é madrinha. A bienal inclui obras de Vieira da Silva, Menez, Maluda e Ana Vidigal do acervo do Museu de Arte de Macau. Graça Morais figura entre as 101 cuja curadoria coube ao Albergue SCM. Peng Yun e Wong Weng Io são duas das artistas emergentes da colecção do MAM com instalações em destaque na bienal.

Cláudia Aranda

Na longa lista de obras de artistas plásticas que integram a 1ª Bienal Internacional de Macau dedicada às Mulheres Artistas (ARTFEM) há 40 obras de 31 artistas do acervo do Museu de Arte de Macau (MAM) e outras 101 escolhidas pela curadoria do Albergue SCM. “Há nomes consagrados e outros emergentes” entre os 132 nomes dos cinco continentes, anunciou ontem Carlos Marreiros, mentor do projecto, em conferência de imprensa.

No caso do acervo do MAM, “a história desta colecção permite fazer um bocadinho a história de arte de Macau e também está profundamente enraizada com as suas transformações sociais e politicas, começamos com obras que são pinturas aguarelas e desenhos e vamos caminhando para obras de maior escala, que são instalações e vídeo-arte”, explicou a curadora Margarida Saraiva. Na bienal integram-se obras da artista chinesa Pan Xiaoying (Poon Siu Yen), com trabalhos de 1980, nomes relevantes da pintura portuguesa no feminino, com obras já exibidas anteriormente em Macau, como Vieira da Silva, Menez, Maluda, Teresa Magalhães, Ana Vidigal, Lourdes de Castro. A exposição completa-se com instalações de Pen Yun e Wong Weng Io. Wong Weng Io, que expõe “um tecido com 30 metros de comprimento em que ela faz a impressão digital dos seus 10 dedos e produz um padrão que a própria intitula ‘Gesture Repeat’, é um trabalho acerca da identidade e da forma como tendemos a repetir e a perpetuar certos entendimentos sociais, tanto na vida real como virtualmente, este é o centro de trabalho desta artista muito jovem de Macau”. Peng Yun participa com duas obras, “Passagem” e “Mr. Fish and Ms. Melissa”.

A pintora portuguesa com obra universal, Paula Rego, vai ser a madrinha da bienal e vai estar representada pela filha Victoria Willing e pela sua obra “Nossa Senhora das Dores”, tal como já havia sido noticiado pelo PONTO FINAL na semana passada. Graça Morais é outro dos nomes consagrados já anteriormente avançados, representada na mostra com um desenho a sépia.

A exposição, que resulta de uma iniciativa conjunta entre o Museu de Arte de Macau (MAM) e o Albergue SCM, inaugura 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, pelas 18h30, no MAM, e vai manter-se aberta ao público até 13 de Maio.

Carlos Marreiros sublinhou que “as artistas que vêm de fora não apresentam esculturas, vídeos ou instalações por uma questão de orçamento, que é muito curto”. O orçamento da bienal é de 1,5 milhões de patacas financiados pela Fundação Macau. Outras 300 mil patacas adicionais estão ainda pendentes de iniciativas privadas, acrescentou o arquitecto e mentor do evento.

“Ter currículo internacional” foi o critério para a selecção das 101 mulheres artistas, cujas obras foram sendo identificadas em “feiras internacionais e galerias de arte em Pequim, Dubai, Japão” explicou ao PONTO FINAL Lina Ramadas que, com José Isaac Duarte, faz a curadoria da colecção do Albergue SCM.

Ana Silva, Duda Correia e Isabel Teixeira de Sousa, de Angola, Fátima Pena e Graça Tirelli, do Brasil, Nela Barbosa, de Cabo Verde, Manuela Jardim, da Guiné-Bissau, Suzy Bila, de Moçambique, Maria Dulce e Tchung Nhulien, de Timor-Leste, e Ann Hoi e Crystal Chan, de Macau, entre outras, são algumas das artistas de países e territórios em que se fala português presentes na bienal.

A iniciativa conta também com artistas da Austrália, Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Rússia, Espanha, Geórgia, Índia, Coreia do Sul, Taiwan e Irão. José Isaac Duarte destacou nomes como Shazia Imran, Kayoko Kimura, Huang Peihang e Xiong Lijun.

Chan Kai Chon, director do MAM, salientou que nesta iniciativa organizada em conjunto com o Albergue SCM os trabalhos da colecção do museu completam os conteúdos da exposição e permitem ao público “um conceito da evolução feita pelas artistas femininas”.