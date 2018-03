Aumento do subsídio de nascimento deve incluir política mais abrangente, defendem deputados

O aumento do subsídio de nascimento atribuído aos funcionários públicos, das actuais 3.735 patacas para as 5.100, foi ontem aprovado na especialidade pelos deputados no hemiciclo. Presente na Assembleia Legislativa esteve a secretária para a Administração e Justiça que ouviu de alguns parlamentares críticas quanto à falta de uma política mais abrangente de apoio à natalidade. As alterações ao Regime de Garantia de Depósitos foram também aprovadas na especialidade sem qualquer comentário por parte dos legisladores.

Catarina Vila Nova

Os deputados à Assembleia Legislativa (AL) aprovaram na sessão plenária de ontem as alterações ao montante do subsídio de nascimento atribuído aos funcionários públicos e ao Regime de Garantia de Depósitos. Ainda que o aumento do subsídio de nascimento tenha sido aprovado sem discussão, alguns parlamentares aproveitaram a presença de Sónia Chan no hemiciclo para recuperar algumas das críticas apontadas durante a apresentação da proposta de lei. Entendem os legisladores que não basta aumentar este subsídio e que falta uma política mais geral de incentivo à natalidade. Em resposta, a secretária para a Administração e Justiça apenas respondeu que os Serviços de Administração e Função Pública “têm vindo a promover os trabalhos” relacionados com a amamentação e que “têm vindo a coordenar com os serviços de Assuntos Sociais e Cultura para ter este tipo de salas [de amamentação]”.

A deputada Wong Kit Cheng afirmou que esta alteração tem o seu apoio, contudo, a também presidente da Associação Geral das Mulheres, defendeu que “o Governo deve ter uma política mais abrangente”. Ella Lei, parlamentar ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau, relembrou que, “para além das condições financeiras, muitas famílias enfrentam problemas de habitação”. “O Governo não se deve focar apenas na atribuição de subsídios para nascimentos. Deve dar mais tempo para os trabalhadores acompanharem os seus filhos”, defendeu a deputada. Por sua vez, Mak Soi Kun questionou se o aumento deste subsídio vai levar a um incremento da taxa de natalidade, pedindo um acompanhamento posterior da medida.

José Pereira Coutinho disse esperar que o Governo “perceba que não basta esta medida para incentivar o aumento da natalidade”, sublinhando que “há vários aspectos que o Governo deve ter em atenção”. Entre eles estão, para o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM), as questões relacionadas com a promoção da amamentação e também a habitação. “Onde vão ficar os bebés? Na sala de estar?”, atirou. “Os cuidados de saúde também são uma vertente importante. Será que o Governo pode pensar em atribuir mais dias aos pais para acompanhar os filhos quando estão doentes?”, sugeriu.

Actualmente nas 3.735 patacas, o subsídio de nascimento, cujo aumento foi ontem aprovado em plenário, irá passar para as 5.100. A medida irá entrar em vigor a 1 de Abril, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2018 e terá um impacto financeiro de 1,95 milhões de patacas. Este valor foi calculado pelo Governo tendo em conta os 1.535 subsídios de nascimento atribuídos em 2016, pelo valor de 7,2 milhões de patacas.

Os deputados aprovaram ontem também, sem discussão e na especialidade, a alteração ao Regime de Garantia de Depósitos. A medida visa simplificar o cálculo da compensação a pagar aos depositantes, reduzindo o tratamento de dados das entidades participantes e acelerando o pagamento. Na prática, foi alterado o método através do qual se efectua o cálculo de compensação, deixando de se proceder ao desconto do débito dos depositantes.