As muitas dimensões da música electrónica e de dança, no Sónar Hong Kong 2018

A segunda edição do festival de música de dança e electrónica Sónar Hong Kong acontece a 17 de Março. Ao longo de 15 horas, entre o meio-dia e as três da manhã, 41 músicos vindos de todo o mundo actuam em cinco palcos exteriores e interiores no Parque da Ciência de Hong Kong. O ‘warm up’ para o festival nativo de Barcelona é já esta sexta-feira, 2 de Março, no clube Social Room, com o alemão Thomas Futuso.

Cláudia Aranda

O britânico ‘Squarepusher’, tido como um dos pioneiros e visionários da música electrónica, o também inglês ‘Floating Points’, compositor e neurocientista, o veterano francês Laurent Garnier e a norte-americana ‘The Black Madonna’ e a ‘rapper’ londrina MC Ms Banks são apenas alguns dos nomes relevantes da música electrónica e de dança que encabeçam a programação da segunda edição do festival Sónar Hong Kong. No próximo dia 17 de Março, ao longo de 15 horas, entre o meio-dia e as três da manhã, um total de 41 artistas vindos de todo o mundo – incluindo 11 que actuam pela primeira vez em Hong Kong – vão tocar em três espaços interiores e dois ao ar livre no Parque da Ciência de Hong Kong, perto de Tai Po (Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories). Uma ‘talk’ liderada pela robot Sophia abre o programa Sónar+D. Esta sexta-feira, 2 de Março, a antecipar o Sónar Hong Kong, há um ‘warm up’ no clube Social Room, em Central District, com o DJ alemão, estabelecido em Xangai, Thomas Futuso.

No espírito do Sónar Barcelona, cidade-mãe do festival, Hong Kong volta a mostrar o quanto o espectro da música eletrónica é amplo, com muitas mais dimensões e ‘nuances’ do que o que muitas pessoas costumam ouvir nos clubes e discotecas ‘mainstream’ de música house e techno.

Programação eclética, concertos e DJ ‘sets’

Os concertos arrancam ao ar-livre, ao meio-dia, no Sónar Village – Oudoors, com Johnny Hiller, “explorador musical eclético”, a pôr música desde os anos de 1990, presença habitual nos clubes de Hong Kong. Às 17h30 entram os japoneses pós-rockers “The Mouse on the Keys”, que combinam jazz, funk e o pós-rock, numa interpretação personalizada de música eletrónica. Os “The Mouse on the Keys” são conhecidos pelas actuações ao vivo tão arrebatadoras visualmente quanto em termos de som. Em destaque, também, estão os britânicos Mount Kimbie, às 20h15. Este duo editou um terceiro álbum “Love What Survives”, um registo eletrónico “melódico e robusto” com “uma paleta sonora expansiva”.

‘Squarepusher’, fecha o SonarVillage a partir das 21h45. Também conhecido como Tom Jenkinson, este músico mantém-se uma das forças criativas mais distintas no género há 20 anos. O musico incorpora ‘breakbeat’, ‘jazz’, ‘drum’n’bass’ e sons experimentais obtidos a partir de equipamentos feitos à medida.

No palco paralelo, interior, SonarClub – Indoors, a música arranca às 13 horas com Deer Max, mas o destaque vai para o malaio Tzusing, inovador do techno industrial, às 16h35. Como DJ, os ‘sets’ de Tzusing misturam techno simplificado, eletrónica industrial, música de dança não-ocidental, ‘club music’ contemporânea e pop asiático. Nas suas produções, Tzusing recombina essas influências “em músicas catárticas agressivas, flexionadas com ritmos semi-cerrados, texturas harmónicas e tambores ressonantes”, descreve o director musical na página electrónica do festival. ‘Heidi’ entra às 19h30, com ‘new house’ e ‘techno’. Mas o destaque é ‘Floating Points’, às 21h15. Este DJ e neurocientista, também conhecido como Sam Shepherd, apresenta composições eletrónicas complexas e progressivas, sendo conhecido por servir “um som cerebral” com origens no ‘techno’, ‘jazz’, ‘soul’ e música clássica.

Depois de ‘The Black Madonna’, Laurent Garnier, pioneiro da cena musical de dança, a pôr música há 30 anos, fecha o SonarClub às 3 horas da manhã. Em simultâneo no SonarLab vai estar o britânico DJ Mala, conhecido como o ‘mastermind’ do ‘dubstep’.

Em paralelo aos concertos, o programa de tecnologia criativa Sónar + D, oferece atracções orientadas para a tecnologia e a cultura digital, incluindo ‘workshops’, palestras e ‘talks’, experiências de realidade virtual inter-activa, instalações de artes de media e performances de vanguarda.

O Sónar é considerado pioneiro no universo dos festivais internacionais de música de dança e electrónica. Desde 1994 que atrai à sua cidade nativa de Barcelona cerca de 120 mil festivaleiros durante três dias de Junho. O festival já se espalhou por mais de 50 cidades em todo o mundo e desde o ano passado que Hong Kong se inclui na rota mundial do Sónar. O bilhete custa 880 dólares de Hong Kong, mais 160 para quem quiser aceder ao Sónar +D.