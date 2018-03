Ano Novo Chinês coloca em evidência problemas do território, dizem deputados

Com a entrada de mais de 960 mil visitantes em Macau, por ocasião do Ano Novo Lunar, alguns dos problemas da cidade foram expostos. Tal verificou-se com o número de queixas apresentadas ao Conselho de Consumidores e de infracções cometidas por taxistas que continuam a recusar o transporte de passageiros e a cobrar tarifas excessivas. Este ano, também o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais se deparou com 17 estabelecimentos de restauração que praticavam uma taxa adicional, sem terem pedido a actualização dos preços, contra 12 no ano passado.

Catarina Vila Nova

Naquela que foi a primeira sessão plenária após o Ano Novo Chinês, alguns deputados usaram o período de intervenções antes da ordem do dia para levar até ao hemiciclo algumas queixas de turistas e residentes levantadas durante os feriados. Como é já habitual nestes períodos, foram vários os taxistas que se recusaram a transportar clientes ou que cobraram tarifas excessivas, e também em alguns estabelecimentos de restauração foram praticadas taxas adicionais sem autorização. Com o território a receber, há quatros anos consecutivos, mais de 30 milhões de visitantes, Ho Ion Sang considera que a RAEM ultrapassou o seu limite de capacidade de acolhimento, suportado por um relatório do Instituto de Formação Turística (IFT).

Para Lei Chan U, durante as festividades do Ano Novo Lunar, ocorreu o “fenómeno de abuso na cobrança das tarifas e recusa de transporte por parte dos táxis e de cobrança desregrada de taxas adicionais por parte dos restaurantes”, que “criou uma experiência pouco feliz para os residentes e visitantes”. Esta situação “não é nova” mas sim um “mal irreversível” cujo prolongamento, diz o vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), “não só afecta o são desenvolvimento do sector, mas ainda a imagem de Macau”.

Defende ainda o deputado que “não é razoável” que a taxa adicional praticada no sector da restauração seja aplicada fora dos feriados, dizendo que, durante as operações de fiscalização do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, foram detectados 17 estabelecimentos que não pediram antecipadamente a actualização dos preços. Tais situações levam Lei Chan U a afirmar que, durante as celebrações do Ano do Cão, “Macau demonstrou que tem muitas carências ao nível da qualidade dos serviços prestados”.

Tendo em conta os 254 casos de infracções cometidas por taxistas durante o Ano Novo Chinês, Wong Kit Cheng afirmou que “nada se vê quanto ao regime jurídico sobre os táxis que protege os direitos e interesses dos taxistas e dos passageiros” pelo que “só lhes resta tolerar a situação”. “Se não se acelerar a revisão do regulamento dos táxis, com base na legislação vigente, mesmo que os serviços competentes reforcem o combate às infracções também não conseguem resolver o problema pela raiz”, alertou a também presidente da Associação Geral das Mulheres.

CAPACIDADE EXCEDIDA

“Em quatro anos consecutivos, de 2014 a 2017, entraram em Macau mais de 30 milhões de turistas, número que ultrapassou o limite da capacidade de acolhimento apresentado num estudo do Instituto de Formação Turística em 2012, isto é, 29 milhões. O número de turistas, nos últimos anos, atingiu cerca de 50 vezes a população de Macau e, assim, o problema da capacidade insuficiente de acolhimento destaca-se cada vez mais”, afirmou Ho Ion Sang, vice-presidente dos Kaifong.

Para os deputados Kou Hoi In, Chui Sai Peng e Ip Sio Kai, que apresentaram ontem uma intervenção em conjunto, o mecanismo de controlo de multidões “pode manter a ordem e evitar acidentes”, mas a elevada concentração de pessoas “afecta gravemente as deslocações dos moradores”. “A concentração de muita gente em frente das lojas também dificulta a entrada dos clientes o que em nada favorece os seus negócios”, consideraram. Os legisladores apontam como possíveis medidas a transformação de bairros antigos em novos pontos turísticos, a transformação da Avenida de Almeida Ribeiro numa zona pedonal em determinados períodos e o enriquecimento dos conteúdos de entretenimento do Pavilhão do Panda Gigante e do Parque de Seac Pai Van.

QUEIXAS DOS CONSUMIDORES ALÉM-FRONTEIRAS

Com o elevado número de turistas a visitar Macau, nestas alturas é também frequente o aumento do número de queixas apresentadas ao Conselho de Consumidores. Segundo números apresentados ontem pelo deputado Lam Lon Wai, durante o período de intervenções antes da ordem do dia, durante o Ano Novo Chinês o Conselho de Consumidores recebeu 58 consultas e queixas, das quais dois terços foram apresentados por turistas.

Ainda que Macau tenha já assinado vários protocolos de cooperação nesta matéria com mais de 40 organizações de protecção de consumidores do interior da China, Lam Lon Wai entende que a abrangência geográfica não é suficiente. “Para salvaguardar os direitos e interesses dos consumidores e criar um bom ambiente de compras, Macau tem de reforçar a cooperação com outras regiões e o mais importante é concluir, quanto antes, a revisão da legislação de protecção dos direitos e interesses dos consumidores”, sublinhou.