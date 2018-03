Alojamento residencial temporário já serviu 13 idosos

A Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior reuniu ontem para apresentar os resultados dos trabalhos a curto prazo do plano decenal de acção para os serviços de apoio a idosos. Choi Sio Un, chefe do Departamento de Solidariedade Social do Instituto de Acção Social, fez um balanço positivo e adiantou que o alojamento residencial temporário para idosos já serviu 13 idosos.

Joana Figueira

Desde meados do ano passado que o Instituto de Acção Social (IAS) já aceitou pedidos de 13 idosos para o serviço de alojamento residencial temporário para pessoas de terceira idade. A informação foi avançada ontem pelo chefe do Departamento de Solidariedade Social do IAS, depois de terminada a 1ª sessão plenária da Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior em 2018. Choi Sio Un fez ainda um balanço positivo sobre os resultados, entre 2016 e 2017, do plano decenal de acção para os serviços de apoio a idosos.

“No total, foram recebidos 28 pedidos, 13 idosos já receberam este tipo de serviço, três conseguiram o mesmo mas ainda não foi autorizado, uma pessoa está à espera. Oito pessoas desistiram do processo de espera, conseguiram entrar num lar ou a família já conseguiu prestar cuidados”, detalhou Choi Sio Un. O responsável indicou ainda que contam-se três pessoas excluídas deste serviço, principalmente por falta de preenchimento dos requisitos.

O projecto-piloto de serviço de alojamento residencial temporário para idosos foi lançado a título experimental, tendo como objectivo prestar apoio aos familiares de idosos que não têm disponibilidade para cuidar de si próprios nas respectivas casas. O serviço, que tem a duração de 14 dias, resulta da cooperação entre o IAS e cinco lares financiados pelo Governo, disponibilizando seis camas.

Questionado sobre a atribuição de subsídios aos cuidadores de idosos, o chefe do Departamento de Solidariedade Social disse que “é uma das medidas que constam do plano decenal, como medida a médio prazo”, e que o Governo toma como referência Hong Kong nesta matéria. Ainda não existem, no entanto, mais dados concretos.

Após a sessão plenária da comissão, Choi Sio Un referiu aos jornalistas que reconhece o esforço que o Governo tem desenvolvido no âmbito dos trabalhos a curto e médio prazo do plano decenal de acção para os serviços de apoio a idosos.

O responsável destacou ainda a criação do Centro de Avaliação e Tratamento de Demência: “Temos alguns dados positivos. Em 2016, cerca de 500 idosos receberam avaliação e, no ano passado, esse número já subiu para 1400 pessoas. Quanto ao diagnóstico para este tipo de problemas de saúde, o valor percentual subiu de 37%, em 2016, para 45%, em 2017”.

Choi Sio Un considerou ainda que “a vida dos idosos em Macau está melhor, mais rica e com muitas actividades”. A melhoria é resultado das medidas que têm vindo a ser implementadas principalmente ao longo dos últimos dois anos, justificou. O Grupo Director Interdepartamental do Mecanismo de Protecção dos Idosos, em colaboração com as instituições particulares, realizaram 217 medidas que constam do plano. Restam 128 medidas de médio prazo, que se encontram ainda em fase de desenvolvimento.