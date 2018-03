Agnes Lam alerta para perigos dos esquentadores a gás

Os casos de intoxicação por monóxido de carbono que ocorreram recentemente e que conduziram à morte de uma mulher de 29 anos motivaram a deputada Agnes Lam a levar o assunto até ao hemiciclo. Explicou a legisladora que a falta de conhecimentos sobre os aparelhos a gás por parte dos cidadãos e a deficiente concepção de alguns têm sido as principais causas dos acidentes ocorridos. Assim sendo, a parlamentar exortou o Governo a tomar medidas, tais como a elaboração de documentos orientadores para os vendedores e pessoal técnico e a definição de competências dos serviços públicos responsáveis pela gestão e limpeza dos esquentadores.

Como exemplo, Agnes Lam apontou a vizinha Região Administrativa Especial, cujo Governo definiu que o Departamento de Serviços Mecânicos e Eléctricos é responsável pelo controlo dos aparelhos a gás. “Em Macau, para além de faltar instruções, não se sabe claramente qual é o serviço responsável por esta matéria e, na realidade, há quase um vazio em relação ao regime de gestão dos aparelhos a gás”, considerou a também professora da Universidade de Macau.

Tomando como referência Hong Kong, a deputada sugeriu a elaboração de documentos orientadores para os vendedores e pessoal técnico poderem seguir os padrões na aquisição e instalação dos aparelhos e ainda a definição de competências, designando os serviços públicos responsáveis pela gestão e limpeza dos esquentadores para os cidadãos saberem quem podem consultar.

Agnes Lam recordou ainda dois despachos do Chefe do Executivo que proibiram a importação de esquentadores a gás sem chaminé e o seu fornecimento e venda na RAEM. “Após a adopção de dois meios administrativos, conseguiu-se basicamente proibir a circulação no mercado da maior parte dos aparelhos com falta de segurança, mas são muitos os que ainda sobraram e foram adquiridos anteriormente, bem como os aparelhos importados através de outras formas que se encontram ainda em circulação no mercado”, alertou.

Até meados deste mês e desde Novembro último, os Serviços de Saúde tinham sido notificados de 10 casos de intoxicação por monóxido de carbono devido ao uso ou instalação incorrecta de esquentadores a gás. C.V.N.