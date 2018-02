Residentes com canal próprio na nova fronteira

Os residentes de Macau vão ter um canal próprio na nova fronteira com Zhuhai, a ser construída no Canal dos Patos, disse ontem o subdirector-geral dos Serviços de Alfândega de Gongbei. Mas não é ainda claro se esta passagem automática estará também disponível para os residentes não-chineses.

Vítor Quintã

Agora que o antigo mercado abastecedor de Macau, junto ao Canal dos Patos, já foi abaixo para dar lugar à construção de uma nova fronteira com Zhuhai, os Serviços de Alfândega de Gongbei disseram ontem que já criaram um grupo preparatório para a travessia. E, segundo o canal chinês da Rádio Macau, o subdirector-geral da Alfândega, Xiong Zhenguo, garante que os planos em cima da mesa incluem um canal próprio que permita aos residentes da RAEM passar por apenas um controlo automático.

As declarações surgiram em resposta a uma proposta feita durante uma sessão pública, realizada a propósito do Ano Novo Chinês, para a qual a Alfândega de Gongbei convidou “pessoas de todos os quadrantes” de Zhuhai e Macau. O presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau, Chan Kam Meng, sugeriu a criação de um canal próprio para residentes da RAEM no lado chinês das Portas do Cerco, de forma a facilitar a passagem da fronteira.

Xiong Zhenguo admitiu que o espaço existente nas Portas do Cerco é já pequeno demais para lidar com o actual volume de pessoas, que segundo dados oficiais chega a atingir os 500 mil por dia. Durante a sessão de ontem, a Alfândega de Gongbei revelou que, no ano passado, a fronteira lidou com 140 milhões de entradas e saídas e 180 milhões de toneladas de mercadoria, incluindo 251 mil toneladas de produtos frescos no valor de 2,26 mil milhões de yuan (2,9 mil milhões de patacas). Foram ainda detectados 12 mil casos de contrabando, acrescentou o responsável.

Restrições à vista

O subdirector-geral da Alfândega espera que a abertura da fronteira do Canal dos Patos, que ainda não tem data marcada, possa ajudar a aliviar o congestionamento crónico vivido nas Portas do Cerco. Mas não é ainda claro se o canal automático reservado para residentes de Macau estará também disponível para os não-chineses.

Há cerca de dois anos, o secretário para a Segurança disse que provavelmente a passagem automática só seria útil para os residentes de Macau com salvo-conduto para entrar na China continental, ou seja aqueles com nacionalidade chinesa. Os residentes com passaporte português, por exemplo, não poderão usar este canal especial para entrar no continente, confirmou na altura Wong Sio Chak, podendo todavia, fazê-lo no regresso, utilizando o Bilhete de Identidade de Residente (BIR). “A pessoa com passaporte precisa de um visto para a China continental, pode entrar, mas não pode usar este aparelho. Tem de usar outro meio, porque este novo aparelho é só para portadores de BIR e salvo-conduto”, esclareceu então o secretário.

O PONTO FINAL pediu ao gabinete do secretário Wong Sio Chak e à Polícia de Segurança Pública mais informações sobre os planos para a fronteira do Canal dos Patos, nomeadamente sobre se a limitação para os residentes não-chineses se mantinha, mas não recebeu qualquer resposta.

Em 2014 o então coordenador substituto do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, Chau Vai Man, disse que o projecto do edifício do posto fronteiriço no Canal dos Patos já estava pronto. A construção, cujo orçamento foi descrito como “astronómico”, foi atribuída à Nam Yue, um conglomerado detido pelo Governo da província vizinha de Cantão.