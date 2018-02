Relatório sobre sistema de gestão de emergências conhecido em Março

O “Relatório geral de avaliação sobre os danos causados pelo tufão Hato e propostas para a optimização do sistema de gestão de emergências” deverá ser conhecido em Março, indica um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo. Neste documento, elaborado por especialistas de três instituições, é referido que o Governo deve “priorizar o aperfeiçoamento do sistema de gestão de emergências local, incluindo o sistema e mecanismo de resposta a emergências, prevenção, redução de desastres e salvamento”. Para a elaboração deste documento foi tido como referência o “Relatório de trabalho do painel de especialistas da CNRD [Comissão Nacional para a Redução de Desastres] para apoiar a avaliação dos danos causados pelo tufão Hato em Macau”, publicado em Setembro.

O relatório que será conhecido em Março teve ontem a sua revisão final, discutida na Sede do Governo pelo Chefe do Executivo, coadjuvado pela Comissão para a Revisão, Acompanhamento e Aperfeiçoamento do Mecanismo de Resposta a Catástrofes, e por membros da Comissão Nacional para a Redução de Desastres. Neste documento, é também realçada a necessidade de reforçar os trabalhos de socorro e salvamento, de aumentar a capacidade de prevenção e redução de desastres nas principais infra-estruturas da cidade e de aperfeiçoar o sistema de cooperação e acção conjunta para responder a emergências na Grande Baía.

Os especialistas da Universidade Tsinghua, da Universidade de Tecnologia do Norte da China e do Ministério de Assuntos Civis recomendam ainda o Governo a realizar campanhas de educação e sensibilização para a segurança e a melhorar o sistema jurídico de gestão de emergências. São ainda sugeridas a construção de abrigos e áreas para evacuação e acolhimento de vítimas e o desenvolvimento de uma base para a educação e sensibilização sobre segurança pública.