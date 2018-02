Reforço do poder de Xi Jinping leva residentes a procurar passaporte português

A proposta do Partido Comunista Chinês (PCC) de eliminar o limite de dois mandatos para o cargo de Presidente, abrindo assim caminho ao reforço do poder de Xi Jinping, levou muitos residentes chineses de Macau a confessar nas redes sociais que vão tentar obter um passaporte português.

Vítor Quintã

“Os meus pais nasceram em Macau há 81 anos, mas não têm certidão de nascimento ou então perderam-na. Ainda é possível pedir um passaporte português?”. A pergunta de Elaine Che, deixada na segunda-feira no grupo do Facebook “Residentes de Macau no Reino Unido”, é apenas uma entre dezenas de questões semelhantes, todas feitas por residentes da RAEM em diversas páginas nas várias redes sociais. Isto após o PCC ter proposto no domingo excluir da Constituição da China o limite de dois mandatos para o cargo de Presidente.

A medida gerou enorme discussão e muitas críticas veladas nas redes sociais chinesas, mas que foram todas rapidamente eliminadas pela máquina de censura do Governo Central. O esforço não foi, no entanto, a tempo de evitar um aumento exponencial do número de pessoas a procurar a expressão “emigração” no Baidu, o principal motor de busca da China continental.

Aqui em Macau, longe da censura, os utilizadores das redes sociais não perderam tempo a discutir as possíveis implicações da proposta, que irá abrir caminho ao reforço do poder do Presidente Xi Jinping, que poderá assim eternizar-se no cargo – algo não visto desde os tempos do líder revolucionário Mao Zedong. E muitos residentes de nacionalidade chinesa confessaram que gostariam de obter um passaporte português. Outros, que deixaram o seu anterior passaporte caducar, quiseram saber se seria possível obter um novo.

Rita Santos disse ao PONTO FINAL não acreditar que o anúncio do PCC possa levar a um aumento do número de pedidos da nacionalidade portuguesa. A conselheira das Comunidades Portuguesas acrescenta que nos últimos anos não tem havido muitos chineses a fazê-lo, mas sim sobretudo pessoas a pedir a renovação do passaporte. O PONTO FINAL perguntou ao Consulado de Portugal em Macau se a decisão anunciada no domingo tinha originado mais pedidos de informação, mas não recebeu qualquer resposta.

Emigração no horizonte

Nas redes sociais os residentes chineses discutiram a obtenção da nacionalidade portuguesa como um seguro que lhes permita no futuro emigrar para a União Europeia, nomeadamente para o Reino Unido, antes que aquele país saia do bloco único. Mas Rita Santos diz que a principal motivação daqueles que pedem o passaporte português não é a emigração, mas sim “garantir que os filhos possam mais facilmente estudar no estrangeiro”.

A conselheira defende que a população local apoia a continuidade do actual Presidente e está satisfeita, não apenas com as políticas favoráveis para a RAEM, mas também com aquela que tem sido a bandeira de Xi Jinping, o combate à corrupção. Isto apesar de alguns residentes terem escrito na Internet que temem um eventual aumento da influência do Governo Central em Macau e erosão das liberdades e direitos fundamentais.

Isto sem falar do que possa acontecer após o fim do período de transição, em 2049. As autoridades de Pequim têm dado sinais contraditórios no que toca ao futuro de Macau, com alguns oficiais a defender que nada mudaria após 2049 no que toca à autonomia da região, enquanto outros avisaram que o princípio “um país, dois sistemas” poderia mesmo ser eliminado antes da data prevista. Ameaças deixadas sobretudo em resposta ao movimento pela auto-determinação da cidade vizinha de Hong Kong.

Apesar de muitos chineses de Macau colocarem as suas esperanças na nacionalidade portuguesa, outros estão menos confiantes. James Kuok, que segundo o perfil no Facebook vive em Hong Kong, avisou que, após 2049, a China poderia renegar a promessa feita a Portugal de respeitar a dupla nacionalidade dos residentes de Macau. Ou seja, escreveu Kuok num grupo, os residentes seriam tratados tal e qual como os cidadãos do continente, que actualmente não têm direito a sair do país senão com autorização do Governo.