Protocolo entre FDCT e FCT vai financiar até três projectos por ano

Cada projecto de investigação aprovado no âmbito do protocolo assinado entre o Fundo de Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) de Macau e a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) de Portugal, poderá receber um financiamento, respectivamente, de até um milhão de patacas e 100 mil euros. A informação foi ontem avançada por Cheang Kun Wai, membro do conselho de administração do FDCT, que explicou que, no máximo, serão aprovados três projectos por ano, com uma duração não superior a três anos.

“Em relação aos projectos financiados em conjunto com as universidades de Portugal, já tínhamos definido que é por volta de 300 mil euros por ano e cada projecto é de 100 mil euros, com uma duração máxima de três anos. Se um projecto for subsidiado, Macau vai dar um milhão [de patacas] e Portugal vai subsidiar com 100 mil euros, num prazo máximo de três anos”, disse Cheang Kun Wai.

Frederico Ma Chi Ngai, presidente do FDCT, avançou ontem que, este ano, seriam apresentados “novos planos”, entre os quais está incluído o “financiamento conjunto de investigação científica com a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal”. “Pretendemos assim incrementar a cooperação com Portugal, nomeadamente através da assinatura de um memorando de cooperação na área da ciência e tecnologia”.

Após contactar a FCT, o PONTO FINAL apurou que este acordo de cooperação mencionado ontem pelo FDCT em conferência de imprensa foi assinado a 23 de Fevereiro de 2017, aquando da deslocação a Portugal de uma delegação do FDCT liderada por Frederico Ma Chi Ngai. Na altura, o fundo anunciou que este memorando teria como objectivo o financiamento conjunto para investigação e co-organização de seminários académicos.

Ainda durante a conferência de imprensa de ontem, Cheang Kun Wai avançou que, "se houver quaisquer despesas para participação em seminários em Macau é pago por Macau, mas os bilhetes são pagos por Portugal e vice-versa".