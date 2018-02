Pousada de Coloane recria ambiente de tertúlia com música e gastronomia portuguesas

Na próxima sexta-feira, a Pousada de Coloane aposta na música, poesia e gastronomia portuguesas, com um evento que pretende recriar o ambiente das tertúlias que começaram a acontecer em Portugal desde o século XIX. “Tertúlia À Portuguesa” tem início às 19 horas e prolonga-se até às 22.

Joana Figueira

A Pousada de Coloane acolhe uma “Tertúlia À Portuguesa” que apresenta um programa composto por música, comida e bebidas típicas portuguesas. Paulo Pereira e Miguel Noronha, no saxofone, guitarra e guitarra portuguesa, partilham o palco com Vânia Vieira na voz, mas a intenção do evento, que tem início no final da tarde da próxima sexta-feira, é que os convidados também se juntem e partilhem o microfone, como dita a tradição portuguesa.

“Decidimos fazer esta tertúlia porque não existem muitos eventos assim onde as pessoas possam participar, e a intenção é que os convidados também possam cantar, como qualquer tertúlia. Vamos ter também algumas pessoas a declamar poesia. Vai ser um ambiente a meia-luz com típica comida portuguesa”, contou Vera Fernandes, gestora da Pousada de Coloane, ao PONTO FINAL.

O objectivo é também criar um “espírito castiço” e não ser apenas uma noite de fados, ainda que algum fado seja tocado e cantado. É a estreia de Vânia Vieira na Pousada junto à Estrada de Cheoc Van. Desde que chegou a Macau, em 2015, que leva música a vários espaços do território.

“Sempre cantei desde pequena, seguindo caminhos da música popular portuguesa. Entretanto, com o passar dos anos, comecei a ter mais gosto pelo fado e a focar-me mais neste estilo musical. No final de 2015, quando cheguei a Macau, encontrei o Paulo [Pereira] e desde essa altura começámos a praticar; em 2016 começámos a ter as nossas primeiras actuações aqui”, disse Vânia Vieira, que trabalha num casino local, ao PONTO FINAL.

A “Tertúlia À Portuguesa” acontece pela primeira vez na Pousada de Coloane e deverá repetir-se caso a adesão na próxima sexta-feira o justifique. Vera Fernandes, responsável pela gestão do espaço, tem apostado nas sessões de música ao vivo ao longo dos últimos cinco meses. A presença do saxofonista Paulo Pereira e do guitarrista Miguel Noronha tem sido assídua.

Paulo Pereira lançou, no final de 2016, um projecto instrumental de tributo ao fadista Carlos do Carmo. O álbum “Um Ar de Fado” foi apresentado com um concerto que contou com a presença em palco de Luís Bento e dos músicos do projecto Sunny Side Up, um dos quais Miguel Noronha, que foi responsável pelos arranjos interpretados neste disco por Paulo Pereira.

“Holi Festival” toma a Pousada este domingo

Uma tarde de cor, dança, jogos e ioga. O “Holi Festival” celebra a chegada da Primavera na Índia e vai voltar a ser assinalado em Macau, já no próximo fim-de-semana. O evento, que acontece pela sétima vez na cidade, propõe-se reunir todas as comunidades que têm Macau como casa, numa celebração cujo mote é celebrar a vida. No domingo, dia 4, o festival das cores vai decorrer na Pousada de Coloane, entre as 11h30 e as 17 horas. O “Holi Festival” é um dos festivais mais populares da Índia, e celebra-se principalmente nas cidades de Mathura e Vrindava, na zona Norte do país. São sugeridas diferentes explicações para a origem do chamado “festival das cores”, mas o deus Krishna da religião hindu é consensual em todas as versões. Metaforicamente, a celebração simboliza a vitória do bem sobre o mal. Quem quiser participar, terá de vestir-se de branco. O valor dos bilhetes oscila entre as 120 e as 230 patacas, sendo que incluem entrada, uma bebida gratuita e um pacote de pó colorido. J.F.