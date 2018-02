Polícia chinesa confisca quase meio milhão de euros em jogos de azar no Ano Novo Lunar

A polícia da região da Mongólia Interior, no Noroeste da China, confiscou 3,5 milhões de yuan durante a semana do Ano Novo Chinês, numa operação contra jogos de azar, informou ontem um jornal oficial. Segundo o Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista Chinês, a operação, que contou com 25.000 polícias e resultou em 76 processos penais, ilustra as dificuldades em combater o jogo ilegal no continente chinês durante as festividades do Ano Novo.

Milhões de trabalhadores migrantes regressaram às suas terras natais entre os dias 15 e 21 de Fevereiro, trazendo consigo as poupanças de um ano de trabalho, que muitos resolvem apostar em jogos de azar, descreve o jornal.

Em Fevereiro, poucos dias antes do Ano Novo Chinês, o Ministério de Segurança Pública do país apelou às autoridades para que se organizem no combate aos jogos de azar.

No entanto, “as apostas decorrem em locais escondidos e novos espaços são escolhidos para cada nova sessão de apostas”, afirma Zhao Jiannan, responsável por uma brigada da polícia, citado pelo Diário do Povo.

Segundo a lei chinesa, organizar jogos de azar com mais de 30 jogadores, ou até três jogadores, quando o valor apostado excede os 50.000 yuan, é punível com pena de prisão até três anos. A RAEM é a única região da China onde os casinos são legais e é o maior centro de jogo do mundo.