IC: Candidaturas para bolsas de investigação académica arrancam amanhã

O período de candidaturas para as bolsas de investigação académica do Instituto Cultural (IC) de 2018 tem início amanhã. Os montantes das bolsas, de 280 mil patacas e 250 mil patacas, são fixados pelo IC sob proposta da Comissão de Selecção, com base nas credenciais académicas do candidato e no conteúdo do respectivo projecto de investigação. Estão abrangidos os doutorados locais ou estrangeiros, com experiência comprovada de investigação académica, e os investigadores, locais ou estrangeiros, com ampla experiência e que tenham produção académica de nível reconhecido.

Os interessados podem apresentar pessoalmente ou por meio de correio registado com aviso de recepção, o boletim de candidatura e o plano do projecto de investigação fornecidos pelo IC, devidamente preenchidos e assinados, assim como o curriculum vitae e cópias autenticadas dos documentos comprovativos das habilitações académicas, não sendo aceites candidaturas incompletas ou que não obedeçam a estes requisitos.

As bolsas de investigação académica do IC têm como objectivo estimular o desenvolvimento de estudos académicos originais sobre a cultura de Macau e sobre o intercâmbio cultural entre Macau, a China e outros países. O regulamento de bolsas de investigação académica, o respectivo boletim de inscrição e o plano do projecto de investigação estão disponíveis na página electrónica do IC. Os candidatos devem apresentar os documentos dentro do prazo referido, sendo recusadas as candidaturas apresentadas fora de prazo.