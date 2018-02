Festival Irlandês volta a mostrar a Irlanda em Macau

A terceira edição do Festival Irlandês de Hong Kong e Macau arranca na sexta-feira e o conjunto de actividades planeadas para o evento, que se espalha por todo o mês, abrange música, dança, arte e artesanato. Peter Ryan, cônsul-geral da Irlanda em Hong Kong e Macau, falou ao PONTO FINAL sobre o programa do festival que celebra São Patrício, um dos grandes símbolos da República da Irlanda.

Joana Figueira

O Festival Irlandês de Hong Kong e Macau regressa à cidade com um conjunto de actividades que vão desde concertos e debates a workshops ou à parada de celebração do Dia de São Patrício, um dos mais vincados símbolos da Irlanda no mundo. Será todo um mês de actividades que se dividem entre as duas Regiões Administrativas Especiais e todas procuram mostrar aos cidadãos de Macau e de Hong Kong a essência da cultura irlandesa. Em Macau, os eventos desta terceira edição arrancam já esta sexta-feira, com workshops de designers e artesãos irlandeses e uma mesa redonda sobre negócios, na Universidade de Macau.

A parada volta a ser o ponto alto das celebrações e “apresentará novamente alguns bailarinos e artistas locais, bem como dançarinos e músicos da Irlanda – esperamos que uma série de grupos de artistas participem, tragam muito ‘verde’ e diversão para toda a família”, disse Peter Ryan, cônsul-geral da Irlanda em Hong Kong e Macau, ao PONTO FINAL. A parada do Dia de São Patrício terá lugar no dia 17 de Março, entre as 16 e as 18 horas, na Avenida da Praia Grande. No mesmo dia, entre as 13 e as 15 horas, haverá uma caça ao tesouro digital interactiva a elementos tradicionais irlandeses espalhados pela cidade e na qual participarão 18 equipas de estudantes de 50 escolas locais.

Já esta sexta-feira, a organização do evento tem preparada uma série de workshops no Macau Design Center, naquela que é a segunda vez que se aposta na vinda de artistas e artesãos irlandeses à cidade e que vão mostrar o artesanato irlandês feito de madeira, bem como trabalhar em ardósia usando métodos tradicionais do país.

“Também iremos trazer alguns construtores irlandeses tradicionais de barcos de Galway, na costa Oeste da Irlanda – uma das extremidades do continente europeu – para se reunirem com colegas e estudantes de Macau e de Hong Kong. Os seus barcos foram feitos através de técnicas tradicionais, à mão, há muitas centenas de anos, e os construtores de barcos que vão visitar Macau são os últimos praticantes desta herança cultural muito especial e única”, contou Peter Ryan.

Na organização desta terceira edição das celebrações da Irlanda na cidade, o Consulado-Geral da Irlanda em Hong Kong e Macau associa-se ao Macau Design Center, à Creative Macau, ao Instituto Cultural e à Universidade de Macau. Peter Ryan revelou ainda que estão agendados muitos outros eventos nos bares irlandeses de Macau, incluindo o Duffy’s Irish Pub, Irish Coffee Shop e Premier, ainda por anunciar. Residem actualmente em Macau cerca de cinco dezenas de pessoas provenientes da Irlanda, ainda que várias com herança irlandesa já tenham nascido em Macau.